Dipinto del ’600 torna a splendere. Dopo il restauro la presentazione

Sabato 13 gennaio alle ore 10.30, presso il Municipio di Ravarino, sarà presentato il restauro del dipinto Madonna col Bambino, San Sebastiano e San Rocco, opera di ignoto artista del XVII secolo. Il dipinto, di proprietà del Comune di Ravarino, è stato restaurato da Alberto Rodella, titolare del laboratorio Artifigurative di Crespellano. Il restauro dell’opera è stato interamente finanziato dalla Fondazione Rangoni Machiavelli di Modena. La grande tela (cm. 235 x 158) era in origine la pala d’altare dell’oratorio di San Rocco, eretto in Ravarino l’anno 1631. Il dipinto presenta un particolare interesse storico, in quanto, nella parte inferiore vi è riprodotto l’antico borgo, con mura e torrioni, nonché la rocca, o meglio, come veniva allora chiamato, il palazzo vecchio della famiglia Rangoni. Nel 1643 il palazzo e gran parte del paese furono incendiati e distrutti dalle truppe papaline, che attaccarono Ravarino durante la cosiddetta guerra di Castro, che vedeva lo Stato della Chiesa contrapposto ai Ducati di Modena e Parma, al Granducato di Toscana e alla Repubblica di Venezia tra loro alleati. L’antico borgo e la sua rocca andarono quindi perduti pochi anni dopo essere stati dipinti su questa tela. Maurizia Rebecchi, Sindaco di Ravarino ha dichiarato: "Il recupero di quest’opera segna un’importante tappa nel percorso di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Ravarino e del suo territorio".