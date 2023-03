Dire grazie a volte non basta

di Roberto Grimaldi

Forse solo chi ci è passato lo capisce. Trovarsi da solo, intubato, senza sapere quello che succederà. Devi affidarti a quegli angeli con mascherina e camice, che rischiano in prima persona per starti vicino, per salvarti la vita. Ai tempi del Covid, quando nessuno poteva entrare nei reparti sigillati a doppia mandata, medici e infermieri costituivano l’unico contatto umano tra il paziente e il mondo. Dietro quella mascherina c’era non solo chi ti curava, ma anche chi ti faceva sentire meno solo. Oltre a ringraziarli, chi di dovere cerchi di metterli in condizione di lavorare al meglio, senza turni massacranti. Perché quando è stata ora, non si sono tirati indietro.