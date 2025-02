Fiorano, la diretta: Leclerc in pista e Hamilton filma

09:19

Viabilità in tilt, ma vince l'entusiasmo

Le centinaia di tifosi che affollano il ponte sulla pista della Ferrari erano ampiamente attesi e i provvedimenti di modifica della viabilità già attivati. "Abbiamo accelerato l’apertura delle bretellina tra via Canaletto e via Giardini in modo da drenare il traffico in entrata sul cavalcavia, e ci siamo coordinati con Maranello predisponendo un’ordinanza per gestire la situazione dove di solito si radunano i tifosi a seconda dell’afflusso che ci sarà", spiega il sindaco di Fiorano Marco Biagini. E' una giornata di festa per Fiorano e Maranello: l'arrivo in massa dei tifosi non è una cosa nuova e nessuno (o quasi) se ne lamenta. Biagini sottolinea: "E' una giornata di notorietà per il territorio e di entusiasmo per i tifosi"