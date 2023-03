Diretta radio da Zocca tra studenti, canzonI di Vasco Rossi e tradizioni

Zocca (Modena), 30 marzo 2023 – Un’ora di diretta da Zocca, ieri mattina, nel programma “Le Casellanti”, di Isoradio, il servizio radiofonico di portata nazionale pensato principalmente per chi sta viaggiando su strada. Ivan Cardio, il conduttore, ha coinvolto cittadini, rappresentanti delle istituzioni, del mondo del volontariato e dell’associazionismo. Ne è uscito un quadro a tutto tondo di Zocca e del suo territorio, con le sue peculiarità, da quelle gastronomiche, a quelle musicali, turistiche, delle tradizioni e del sociale. La trasmissione si è svolta in Piazza dei Martiri in collaborazione con la scuola.

“È stata una bella vetrina per il nostro territorio – è il commento del sindaco Federico Ropa -. Ho spiegato come arrivare a Zocca, perché la maggior parte di chi ascolta questa radio è alla guida. Auspico che questa collaborazione con la Rai possa proseguire nei prossimi mesi. Ho invitato gli ascoltatori a venirci a trovare a Zocca”.

Invito a conoscere il territorio anche da parte di Barbara Govoni, alla sua prima uscita nelle vesti di presidente della nuova Pro Loco, che ha annunciato «un calendario estivo ricco di eventi per tutte le età».

Sorpresa dalla Scuola di Musica Massimo Riva. Il presidente Lele Leonardi si è presentato con la chitarra e ha suonato diversi brani di Vasco e di Massimo Riva cantati dai ragazzi della scuola. Non poteva mancare il Vasco Rossi Zocca Fan Club con la presidente Silvia Balestri che ha illustrato gli aventi per i prossimi mesi.

Due classi delle scuole medie con i loro insegnanti hanno partecipato alla trasmissione e l’insegnante Enrico Laloè ha portato la testimonianza di quanto fa in questo plesso scolastico. Poi ancora Gianfranco Tanari, presidente del Consorzio agro silvo castanicolo (ha parlato della valorizzazione della castagna), Gianluigi Olmi per il Museo della castagna e la Slocadora che, fra l’altro ha parlato del dialetto locale. "Come si dice Zocca in dialetto?” gli è stato chiesto. Molto semplice: “La Zoca”. Hanno partecipato anche Irma Collodi dell’associazione Io l'8 tutti i giorni (si occupa della violenza contro le donne), Dante Gruppioni della Pubblica assistenza.