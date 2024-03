Direttiva case green: "Obiettivo ambizioso, ma i costi non possono ricadere sulle famiglie"

"La direttiva europea sulle case green? È la giusta strada da seguire. E’ il momento di chiudere ogni scontro ideologico e mettere insieme i migliori strumenti per raggiungere gli obiettivi. Il risultato finale, infatti, sarà beneficio dell’intera collettività: non dimentichiamo che gli edifici sono responsabili del 40% del consumo totale di energia e del 36% delle emissioni di gas serra dell’UE".

Non ha dubbi Stefano Betti, modenese e vice presidente nazionale Ance, mentre volge lo sguardo al futuro. Un futuro non così lontano come oggi può sembrare (tutte le città europee dovranno avere edifici a emissioni zero entro il 2050) e per cui è quindi necessario iniziare, già da ora, a mettere tutti i puntini sulle ’i’. "Non bisogna ridursi all’ultimo. Ma, al contrario, bisogna iniziare fin da subito a organizzare un programma ad ampio respiro – continua Betti – ma soprattutto bisogna chiarire chi si dovrà occupare dei costi. È impensabile, infatti, che un cambiamento del genere ricada solamente sui proprietari: le spese sarebbero insostenibili. Basta pensare che per un fare un salto di almeno due classi energetiche, si possono spendere da 40 a 80mila euro per unità abitativa". La direttiva europea sulle case green, quindi, potrebbe risultare solo e soltanto un’utopia se alla sostenibilità ecologica non si accompagnerà anche quella economica. Un aspetto su cui è necessario iniziarsi a confrontare fin da ora, "per raggiungere un equilibrio complessivo – aggiunge –. L’Europa ci dà obblighi e indicazioni che è giusto seguire, ma allo stesso tempo dovrà farsi carico, insieme agli Stati membri, di capire quali potranno essere le risorse per mettere in campo questo piano: bisogna tenere conto in particolare dei cittadini più vulnerabili e degli edifici con peggiori prestazioni, in cui vive una percentuale maggiore di famiglie in povertà energetica". Come nel resto del Paese, anche i palazzi e gli edifici che costellano le strade di Modena sono "piuttosto vetusti – conferma –. La nostra città infatti non si differenzia dalle altre italiane. Le prime leggi riguardo l’efficientamento energetico, infatti, risalgono alla fine degli anni Settanta e prima di allora questi obiettivi non erano stati mai presi in considerazione. Oltre 85% del patrimonio immobiliare è stato costruito entro il secolo precedente e necessiterebbe di interventi di miglioramento energetico. È chiaro quindi che si parlerebbe di interventi importanti e che abbraccerebbero la maggior parte degli edifici modenesi. Da precisare però che gli stati membri avranno la possibilità di esentare da tali obblighi alcune categorie di edifici, compresi quelli storici e di vacanza".

Ma non è finita qui. "Non bisogna tralasciare poi tutti gli altri aspetti collegati a questa direttiva – entra nel dettaglio Betti – Ad esempio, per le caldaie a combustibili fossili lo stop è stato fissato al 2040, ma già dal 2025 gli impianti non potranno più essere incentivati. Ci sono tanti aspetti da monitorare".

"Inoltre, ogni Stato membro dovrà adottare un piano nazionale che preveda la riduzione progressiva del consumo di energia degli edifici residenziali: l’obiettivo è un taglio del 16% entro il 2030 e del 20-22% entro il 2035 – continua –. Sul primo step, grazie al superbonus, penso che l’Italia abbia fatto un grande passo in avanti e sia già a buon punto, ma ovviamente bisogna continuare a lavorare per raggiungere tutti gli altri obiettivi prefissati".

La data X definitiva, invece, sarà il 2050: entro allora tutto il parco degli edifici dovrà essere a zero emissioni. "Una data certamente ambiziosa – conferma – perché richiede un lavoro costante, ma per arrivare al traguardo è necessaria come prima cosa definire da dove dovranno arrivare le risorse. Il nostro sistema produttivo, ed intendo quello delle imprese strutturate e qualificate, è in grado di assorbire questo tipo di richieste, ma è necessario mettersi subito al lavoro".