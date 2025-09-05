Direzionale Manfredini, il recupero: "Modena Life ha presentato una proposta ’ad arcipelago’"

"Per rispondere in modo adeguato ed efficace alle finalità dell’Avviso promosso dal Comune di Modena", come ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Carla Ferrari, Marco Vaccari, advisory company del Fondo, riferisce che "Modena Life ha presentato una proposta ad arcipelago che si estende a due comparti urbani: oltre all’ex direzionale Manfredini, l’intervento coinvolge infatti anche un’area localizzata all’interno del Rione Villaggio Artigiano. L’area sarà destinata ad accogliere l’edilizia sociale generata dalla proposta progettuale nel suo complesso".

Tale scelta trae origine "dalla consapevolezza – si legge in una nota – che l’inserimento dell’edilizia sociale all’interno dell’ambizioso progetto di riqualificazione Modena Life risulterebbe non coerente con le altre funzioni, con lo standing atteso e potrebbe compromettere il successo dell’operazione di rivitalizzazione di questo complesso. Realizzare l’edilizia sociale in un lotto separato consentirà non solo di evitare i suddetti rischi, ma anche di proporre un comparto unitario, interamente dedicato alla residenzialità sociale, in grado di garantire una qualità complessiva più elevata.

Infatti, l’intervento su questo secondo lotto si configura come un’occasione importante per rafforzare le connessioni tra il Villaggio Artigiano e la cosiddetta Diagonale ciclopedonale, generando un nuovo fronte urbano attivo e accessibile".

Al piano terra degli edifici previsti "saranno collocate funzioni di tipo commerciale e pubblico, con l’obiettivo di incentivare la vivibilità e la frequentazione degli spazi da parte dei residenti e dell’intera comunità. Il progetto ’ad arcipelago’ proposto ambisce a ricostruire relazioni sociali forti, alimentate da una maggiore permeabilità tra spazi privati e pubblici, e a dare nuova identità a ben due contesti urbani strategici ma oggi inutilizzati e disconnessi dal resto della Città".