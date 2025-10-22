Direzionale Manfredini. Modena Life e Comune, scontro sul maxi debito

Con la pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico, a maggio 2025, Modena Life ha iniziato una interlocuzione con il Comune, come altri imprenditori, e ha presentato una manifestazione di interesse nella prima finestra prevista dal bando. Attualmente la proposta è all’esame dell’ufficio Urbanistica del Comune per poi essere oggetto di deliberazione del Consiglio comunale". Lo ha spiegato l’assessora all’Urbanistica Carla Ferrari precisando che "la manifestazione di interesse presentata non contempla l’ipotesi di insediare uno studentato al Direzionale Manfredini".

Rispetto alla situazione debitoria relativa al Direzionale Manfredini nei confronti del Comune, l’assessora ha poi riportato quanto comunicato dagli uffici dell’assessorato al Bilancio: "Il Fondo Numeria Sviluppo Immobiliare, con società di gestione ’Numeria S.g.r spa’, ora denominato Fondo Modena Life, con società di gestione ’Namira S.g.r’, ha 2 milioni 519mila euro di pendenze definitive iscritte a ruolo di riscossione coattiva presso l’Agenzia delle Entrate, per ciò Imu, Tasi e Tari non versate, importo per il quale sono attivate procedure agevolate e sono in corso i pagamenti: la quota riscossa è di 979 mila euro e quella residua ammonta a 1 milione 540 mila euro".

Ci sono inoltre "pendenze accertate e in gestione all’ufficio Tributi, per le quali sono in corso pagamenti rateali, sempre per Imu e Tasi, per gli anni 2018 (334 mila euro) e 2019 (342 mila euro)". L’assessora Ferrari ha infine aggiunto che "le annualità successive a quelle già contestate fino al 2019 e per le quali non risultano pagamenti d’imposta, se non saranno regolarizzate secondo i termini del ravvedimento operoso, saranno man mano accertate dall’ufficio entro l’anno che per legge entra in scadenza".

Marco Vaccari, a nome di Modena Life, ha precisato che "al momento dell’acquisto del Fondo esisteva già una situazione debitoria nei confronti del Comune per oltre 3 milioni di euro relativa a Imu e Tasi non pagate negli anni precedenti. A partire dal 2024, anno di acquisto del Fondo, l’Imu corrente è sempre stata regolarmente pagata, come pure sono stati rispettati i piani di rateizzazione in corso relativi ai debiti pregressi. Il progetto di Modena Life non prevede solamente l’intervento di rigenerazione urbana bensì la ristrutturazione dei debiti finanziari lasciati dai precedenti proprietari".

Riguardo alla manifestazione di interesse "la proposta presentata ad agosto non prevede la realizzazione di uno studentato. Le funzioni previste spaziano dalla residenza al lavoro e al tempo libero, dal commercio ai servizi, in un’ottica di versatilità e inclusione che mira a rafforzare la vitalità del quartiere attraverso un uso continuativo e differenziato degli spazi. Modena Life confida nella positiva valutazione della proposta presentata.

La proposta intende offrire una risposta innovativa e sostenibile alle sfide urbane poste dall’Avviso Pubblico 2025 del Comune di Modena, promuovendo un modello di sviluppo fondato sulla qualità dell’abitare, sull’inclusione sociale e sulla valorizzazione del patrimonio esistente".