Diritti delle donne, rivoluzione senza vittime

Oggi pomeriggio alle 17.30, un nuovo appuntamento del ciclo di lezioni ‘Rivoluzioni. Trasformazioni sociali e politiche nella storia e nella cultura moderna e contemporanea’ promosso dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Alessandra Facchi (foto), professoressa di Filosofia del diritto all’Università di Milano, terrà la conferenza dal titolo ‘L’affermazione dei diritti delle donne. Una rivoluzione senza vittime?’, dedicata a ricostruire alcuni dei principali momenti del percorso di affermazione dei diritti delle donne, dall’opera di Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft alle istanze contemporanee di emancipazione femminile da forme di assoggettamento, esclusione e discriminazione. "La rivoluzione femminile – spiega la professoressa Facchi - è particolare in quanto non è legata ad un luogo specifico, ma riguarda un’ampia area cultura e politica. Inoltre, non è concentrata in un singolo periodo storico ma è stata portata avanti per secoli. La rivoluzione femminile è tale soprattutto dal punto di vista degli effetti, avendo determinato un cambiamento radicale della posizione dei diritti delle donne. Una vera e propria modifica storico economica politica e giuridica. Nello specifico – prosegue la docente – affronterò l’aspetto dell’accesso delle donne ai diritti, soprattutto alla luce della rappresentazione delle donne che per lungo tempo state considerate soggetti a cui venivano negati i diritti, analizzando le principali tappe del percorso che le ha portate ad essere pienamente titolari di diritti".

Una rivoluzione senza vittime? "Di solito le rivoluzioni avvengono contro qualcuno, e ci sono vittime morti. In questo caso, invece, le donne hanno posto in essere una rivoluzione ma non sono mai arrivate alla soppressione dell’antagonista ossia l’uomo che è comunque marito, fratello, padre, figlio. Le donne hanno sempre perseguito una forma di convivenza, una parità che non esclude l’uomo". Come ricorda la professoressa nel suo testo ‘Breve storia dei diritti umani, "la prima affermazione dei diritti delle donne si trova in un documento, scritto e diffuso in Francia nel 1791 da Olympe de Gouges, scrittrice, drammaturga, protagonista di primo piano del periodo rivoluzionario. Nella Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, de Gouges riformula al femminile la Dichiarazione del 1789, riprendendone il modello sia nei principi ispiratori, sia nella struttura e nel linguaggio, ma portando in primo piano il punto di vista delle donne".

Maria Silvia Cabri