Diritti, obblighi morali e legge. I nodi della maternità surrogata

Nella seconda giornata, ieri, del Festival della giustizia si è entrati nel vivo del dibattito, legato a tutto ciò che attiene ‘La vita e la morte nella giustizia penale’. Ospiti illustri si sono confrontati su temi particolarmente delicati, come quello della maternità surrogata. Ieri pomeriggio, alla Fondazione San Carlo, è stato Giuliano Amato, presidente Emerito della Corte Costituzionale in collegamento web a prendere la parola preceduto a sorpresa dal ministro per la famiglia Eugenia Maria Roccella. L’incontro è stato moderato dall’avvocato Marco Pellegrini, che ha sottolineato in apertura come, se il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Modena è all’altezza di affrontare temi di questa portata, il merito è del presidente dell’ordine avvocato Roberto Mariani che – ha sottolineato – ha "dedicato la sua presidenza ad elevare il livello dell’avvocatura con un dialogo sempre aperto".

"L’aspetto più importante di questo argomento è che la persona umana deve sempre essere considerata come fine e mai come mezzo – ha detto Mariani – tutto il nostro dibattito oggi si sviluppa su questo tema, come considerare la gestazione assistita in questo modo; un bilanciamento di valori costituzionali". Ad intervenire anche il professore di diritto penale a Pisa, Antonio Pallini. "Attualmente la questione all’ordine del giorno, una norma in discussione al Senato, prevede di estendere all’estero l’applicabilità di questo reato che nel nostro ordinamento esiste dal 2004. La proposta vuole andare a colpire cittadini italiani che, attraverso il turismo procreativo, vanno all’estero dove questa pratica è legittimamente realizzabile. Chiaramente una scelta di estensione di una legge penale italiana in paesi dove queste procedure sono legittime è quasi un’idea di colonizzare altri ordinamenti con una scelta penalistica italiana che, come tale, crea perplessità". A collegarsi da remoto e a sorpresa, appunto, il ministro alla famiglia Roccella: "E’ vietata dalla legge 40 ma il divieto è aggirato con il ricorso alla pratica all’estero. Abbiamo voluto che il divieto fosse effettivo e abbiamo ritenuto di dover estendere la punibilità di questa fattispecie anche quando si ricorre alla maternità surrogata all’estero. Abbiamo visto come in tanti casi questo abbia causato situazioni traumatiche".

"Insegnavo a Modena quando la maggior parte di voi non esisteva neanche – ha scherzato poi Amato – mi trovai davanti alle occupazioni studentesche dell’Università proprio a Modena, che era una città rossa. All’epoca nessuno sapeva cosa potesse essere la maternità surrogata – ha sottolineato – e neppure le altre tecniche con le quali decenni dopo avremmo fatto nascere bambini. Da un lato questo ha generato l’idea, che la Corte Costituzionale ha da ultimo contrastato ma con qualche incertezza iniziale, che chiunque di noi ha un diritto alla genitoralità. E’ facile dire con voce emozionata: ma io ho un diritto ad essere genitore. Da giurista temo non sia così: non tutti siamo nella vita in condizioni di avere figli. Di maternità surrogata la Corte comincia ad occuparsi con la 272 del 2017 che fu scritta da me: alla quale risalgono quelle parole che sono rimbalzate da una sentenza all’altra, secondo le quali la surrogazione di maternità è un’offesa grave alla dignità della donna".

Valentina Reggiani