Disabili, procedure più snelle per avere il pass parcheggi

In seguito alle richieste di alcuni familiari di persone con disabilità, la Polizia Locale di Formigine ha introdotto migliorie per rendere più snelle le procedure finalizzate al rilascio dei contrassegni speciali che consentono ai disabili di utilizzare gli spazi di sosta a loro riservati, circolare e sostare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali, sostare senza limiti di tempo nelle aree ove il parcheggio è sottoposto a disco orario. Grazie anche al prezioso contributo di una studentessa delle scuole superiori che ha svolge il servizio dell’alternanza scuola/lavoro presso il Comando della Polizia Locale formiginese, è stato così predisposto un promemoria ove sono indicati i documenti necessari per il rilascio dei contrassegni, in distribuzione presso la sede di via Unità d’Italia e presso gli Uffici Mobili della PL. Analoga attenzione è anche rivolta al controllo degli stalli riservati ai disabili che devono essere occupati solo da veicoli che espongono il contrassegno speciale al servizio del disabile stesso, che quindi deve essere a bordo o nei pressi dello stesso. "L’auspicio – afferma l’Assessore alla Sicurezza urbana Corrado Bizzini - è quello che maggiori controlli sui contrassegni rilasciati a favore dei disabili favoriscano l’utilizzo dei parcheggi a chi ne ha davvero necessità".