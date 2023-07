Disabili, progetto di inclusione in piscina: le lezioni le paga il Comune

Il Comune di Mirandola rende noto di aver attivato, presso la piscina comunale, un progetto finalizzato al benessere psico-fisico dei cittadini disabili, attraverso la valorizzazione e la ricerca di momenti di aggregazione collettiva di tipo sportivo, culturale e ricreativo. L’obiettivo è quello di facilitare l’esperienza motoria in acqua. Sono previste due tipologie di offerta: dodici lezioni individuali con istruttore dedicate a persone che attualmente non fruiscono di altre attività o servizi erogati dal Servizio Sociale del Comune di Mirandola; otto lezioni individuali con istruttore dedicate a persone che già fruiscono di altre attività o servizi erogati dal Servizio Sociale del Comune di Mirandola. Si tratta di un’offerta rivolta ai cittadini con disabilità grave o gravissima (congenita o acquisita) in difficoltà nell’accedere alle vasche eo a svolgere attività in acqua in modo autonomo. Al costo complessivo delle singole lezioni (21 euro) il Comune di Mirandola contribuirà con 14 euro e i restanti 7 saranno a carico dei beneficiari del servizio. Le lezioni si svolgeranno presso le piscine Coopernuoto di Mirandola, che garantirà il supporto dei propri istruttori qualificati.

I cittadini interessati dovranno rivolgersi allo sportello del Servizio Sociale per compilare l’apposita richiesta allegandovi un certificato medico attestante l’assenza di controindicazioni allo svolgimento di attività ludica in acqua (senza finalità terapeutiche, sanitarie o riabilitative). Il Servizio Sociale, previa valutazione dei requisiti e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, eventualmente in raccordo con l’Area Integrazione Socio-Sanitaria dell’AUSL, rilascerà la necessaria autorizzazione. "Mirandola – spiega l’assessore alle Politiche sociali Federica Luppi (nella foto)– si conferma attenta alle esigenze di tutti, in special modo delle categorie più fragili al fine di promuovere uno stile di vita sano e soprattutto creare situazioni di condivisione".