Disabili tra scuola e lavoro, il progetto

L’Unione Comuni Modenesi Area Nord (Ucman) potenzia il progetto "RAGA – Ragazzi Abili Giovani Adulti", rivolto agli studenti con disabilità certificata delle scuole secondarie di secondo grado degli otto Comuni dell’Unione. Finanziato con oltre 307mila euro del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità, RAGA rappresenta un tassello fondamentale delle politiche di inclusione promosse sul territorio, integrando scuola, servizi sociali, sanità e famiglie in una rete unica di supporto. Il progetto, che prenderà avvio nel mese di novembre 2025 e proseguirà per tutto il 2026, nasce con l’obiettivo di accompagnare i giovani e le loro famiglie nel delicato passaggio tra la scuola e la vita adulta, sostenendo l’autonomia personale, la partecipazione sociale e, quando possibile, l’inserimento lavorativo. Coinvolgerà 72 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti superiori dell’Area Nord, residenti nei Comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero. Un obiettivo importante di questo progetto, è ampliare la rete di aziende e realtà produttive disponibili ad accogliere i ragazzi nei percorsi di tirocinio, esperienza o formazione in contesti lavorativi protetti e inclusivi.

a. g.