‘Disabilità, così aiutiamo le famiglie’

"Autonomia in famiglia e dalla famiglia", "Vacanze in autonomia", "Progetto Sollievi": sono i percorsi di autonomia e sollievo per le persone con disabilità e le loro famiglie promossi dalla Fondazione "Progetto per la vita" Onlus. In occasione del decennale della Fondazione, il presidente Sergio Saltini ha fatto il punto sulle attività svolte e sui progetti realizzati anche grazie alla partnership con Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi (40mila euro per i tre progetti), Servizi Sociali dell’UTDA e Azienda Usl di Modena.

"Il nostro obiettivo – ha spiegato Saltini – è sostenere il cammino delle persone disabili verso una maggiore autonomia, favorendo l’allargamento delle relazioni sociali e, al tempo stesso, offrendo momenti di sollievo e condivisione a chi si prende cura di loro nella quotidianità. Gli anni della pandemia sono stati molto difficili per i ragazzi e le loro famiglie, con grandi limitazioni, e anche le nostre proposte hanno subito un rallentamento. Però la ripartenza è stata accompagnata da importanti novità come la disponibilità della ‘Cascina’ di Migliarina (una casa con annesso parco concessa da un privato) e degli appartamenti (tre) messi a disposizione dall’Amministrazione comunale all’interno del Care Residence ‘Isa Bertolini’, denominati ‘Casa del Sorriso’", realtà nella quale la Fondazione ha investito oltre 50mila euro per l’allestimento delle cucine domotiche e ha anche provveduto a dotarsi di un pullmino attrezzato.

"Con i finanziamenti della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e i contributi pubblici – ha proseguito – puntiamo al consolidamento di questi progetti che si sono rivelati molto rispondenti alle aspettative delle famiglie con figli disabili, per progettare seriamente il loro futuro". "Con la disponibilità degli appartamenti ‘Casa del Sorriso’ – ha proseguito Tamara Calzolari, assessore alle Politiche sociali – l’amministrazione ha dato un segnale di attenzione ai percorsi di autonomia e alla sperimentazione di vita indipendente. Apprezziamo le occasioni di sollievo proposte alla ‘Cascina’ di Migliarina e sosteniamo la vacanza: sono tutte occasioni per vivere il ‘durante noi’ con una prospettiva di crescita delle singole persone". Progetti che vanno ad affiancarsi e ad integrarsi "nella rete dei servizi socio-sanitari - ha sottolineato Rossana Cattabriga, responsabile Area Fragili distretto di Carpi -. L’Ausl ha negli ultimi anni consolidato il rapporto con il Terzo Settore istituendo un elenco di soggetti qualificati con i quali collaborare in vari ambiti". Infine Anna Navi, del Cda della Fondazione Cassa Carpi, ha ribadito che la presenza dell’Ente "non solo da un punto di vista del supporto finanziario ma anche progettuale, soprattutto attraverso la realtà della Fondazione Casa del Volontariato".

Maria Silvia Cabri