Disabilità e impresa: focus sui progetti per l’autonomia

’Si può fare’. Questo è il messaggio che Fondazione Vita Indipendente (FVI) di Modena vuole trasmettere con l’iniziativa ’Disabilità & Impresa. Progetti per l’autonomia personale e l’accompagnamento al lavoro’ che si terrà in città il 5 dicembre 2023 alle 17 presso l’Auditorium Confindustria Emilia Area Centro (via Bellinzona 27A). Fondazione Vita Indipendente (www.fondazionevitaindipendente.it) – di cui sono soci il Comune di Modena e diverse associazioni modenesi operanti nell’ambito della disabilità (Aisla, Anffas, Aut Aut, Insieme a Noi, Istituto Charitas e Uildm) – è nata nel 2008, e con questa iniziativa intende presentare alla città e al mondo delle imprese, alcuni progetti pilota e soluzioni che, in questi anni, hanno dato risultati molto concreti. L’approccio innovativo utilizzato ha come obiettivo favorire al massimo la diffusione e la replicabilità degli interventi. Con opportuni percorsi mirati, infatti, si possono accrescere le abilità di autonomia di persone con fragilità cognitiva e portarle a una vita il più possibile indipendente: dalla gestione del tempo all’organizzazione degli spostamenti, dalle abilità domestiche a quelle sociali, dalla cura del sé all’uso e gestione del denaro, cose apparentemente semplici ma che rappresentano grandi conquiste. "Il concetto chiave per noi è ’fare rete’ – dice Roberto Bosi, presidente di Fondazione Vita Indipendente, che introdurrà i lavori del 5 dicembre – Grazie alla qualificata equipe di esperti di cui ci avvaliamo (psicologi, analisti comportamentali, educatori), ai genitori che sostengono i propri figli nel loro proposito di autonomia, grazie al sostegno di Fondazione di Modena, Comune di Modena e di diverse imprese, che speriamo possano via via aumentare nel tempo". L’iniziativa è aperta a tutti: per confermare la partecipazione info@fondazionevitaindipendente.it