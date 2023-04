Disabilità e inclusione: incontro on line

L’inclusione scolastica è un punto centrale delle politiche dell’amministrazione comunale. ’Obiettivo inclusione’ è l’incontro on line promosso dal Comune di Modena, in programma oggi alle 15. L’evento, organizzato dal Centro Memo del Settore Servizi educativi insieme a GiuntiEdu, rappresenta un momento importante per fare il punto sugli strumenti e metodi a disposizione. Durante l’appuntamento, rivolto a docenti di ogni ordine e grado, sarà presentato il sito Disabilità e Inclusione del Comune di Modena e il volume ’Vademecum di psicologia per insegnanti di sostegno’ edito da Giuntieditore. Dopo i saluti della pedagogista del Comune Daniela Soci e della direttrice generale ed editoriale Giunti Edu Paola Pasotto, saranno due noti esperti ad approfondire metodi e strumenti a disposizione di docenti e personale educativo: Renzo Vianello e Cesare Cornoldi. L’evento si svolge su piattaforma Cisco Webex (https:comunemodena.webex.comcomunemodena-itj.php?MTID=m6b8d65cfb0cbd8b694ebdc4ee06aa31b)