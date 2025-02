Disabilità e sport. Le storie dei campioni: "Forza e fragilità insieme"

Sarà una serata speciale con atleti davvero molto speciali, sotto tutti i punti di vista. L’appuntamento è per stasera, alle 21, in Auditorium San Rocco a Carpi con ‘Si gioca come si vive’, un incontro con testimonianze di sport e di vita e sull’impegno e sulla consapevolezza in uno come nell’altra. Sul palco, insieme al capitano e fondatore della nazionale di calcio amputati, il correggese Francesco Messori ci saranno anche due campioni dello sport paralimpico: Giusy Versace, velocista nonché senatrice, e Antonio Fantin, pluricampione paralimpico di nuoto. I tre sportivi racconteranno le loro storie personali, e non solo i loro successi, ma soprattutto le motivazioni, gli obiettivi, i sogni e la forza di volontà che li hanno portati a raggiungere tali traguardi. A dimostrazione del fatto che per riuscirci serva partire da quello che si ha e non da quello che manca.

La serata, che gode del patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico Emilia-Romagna, è ad ingresso libero e gratuito, è promossa dall’associazione Gli Argonauti: "Le paralimpiadi ci hanno catturato e portano un messaggio forte – affermano Marco Dondi e Nadia Bertelli dell’associazione Gli Argonauti –. In un periodo di emergenza educativa come quello che stiamo vivendo, lo sport può essere uno strumento di cambiamento sociale soprattutto per i giovani e questi atleti paralimpici sono straordinari modelli di vita. La nostra decisione di invitare atleti come Giusy e Antonio è nata proprio dal fatto che ci hanno colpito per il loro percorso, ma soprattutto per la loro umanità. È una umanità nuova quella che desideriamo scoprire, quella in cui la forza sembra andare a braccetto con la fragilità, in cui i due concetti non sono in contrapposizione, come invece siamo abituati a credere".

Dunque, lo sport sano e pulito come filosofia di vita, nelle testimonianze di questi campioni che sottolineano come attraverso le avversità si può giungere ad una realizzazione personale e portare un esempio importante di valori nel mondo quotidiano. Gradito ritorno a Carpi di Francesco Messori: "Il messaggio principale che vogliamo trasmettere e che sarà il ‘filo rosso’ dell’incontro, è il valore della consapevolezza che, a prescindere dal talento individuale, ognuno è chiamato ad una vita piena come uomini e donne, una vita ‘da campioni’. Perché nel momento in cui uno si sente realizzato è di fatto un campione. Il ‘non ce la posso fare’ è una scusa, vale la pena provarci sempre, è il solo vero modo per diventare campione nella vita".

