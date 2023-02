Disabilità, via gli ostacoli Rampe e consigli ai negozi

La città, per larghi tratti impraticabile ai portatori di handicap anche e soprattutto in centro, prova a riorganizzarsi a misura di disabile. E dà il via al progetto ‘Non sono perfetto ma sono accogliente’, realizzato dall’Amministrazione Comunale grazie al sostegno della Fondazione di Modena ed in collaborazione con Cerpa Italia Onlus, associazione Mete aPer Te, Stars&Cows e Nuova Cerform. Il progetto procederà per step e comincia, con la cosiddetta ‘azione 1’, sensibilizzando al tema gli esercizi commerciali. "L’obiettivo è migliorare il supporto alle disabilità e accrescere il benessere e la qualità di vita delle persone, implementando un sistema di interventi strutturali e di percorsi formativi", spiega l’assessore al commercio e al centro storico Massimo Malagoli, che al progetto lavora da tempo.

L’Azione 1 che avvia ‘Non sono perfetto ma sono accogliente’ si rivolge ai commercianti e agli operatori ambulanti che prenderanno parte a momenti di formazione gratuita su disabilità e inclusione, accorgimenti per migliorare l’accoglienza, benefici legati alle politiche inclusive tramite lezioni in e-learning fruibili da qualsiasi dispositivo. Previsti, oltre alla fase ‘didattica’, momenti di confronto e condivisione in presenza e una consulenza gratuita della quale potranno beneficiare i primi trenta esercizi commerciali che, partecipando al progetto, diventeranno così ‘negozi accoglienti’. Ai quali verrà consegnato, tra l’altro, un apposito kit (un vademecum con suggerimenti pratici per migliorare l’accoglienza, una rampa mobile richiudibile da posizionare a richiesta, un campanello wi-fi di chiamata da collocare all’ingresso) e una vetrofania ‘dedicata’ da apporre alla vetrina.

"E’ un impegno – precisa l’assessore – che, come amministrazione, avevamo preso già nel corso della campagna elettorale per contribuire a rendere la nostra città sempre più a misura d’uomo, eliminando il più possibile barriere architettoniche che limitano l’attività quotidiana di chi deve fare i conti con la disabilità".

Si comincia con i negozi, aggiunge Malagoli, "ma non ci fermeremo a quelli: già nelle scorse settimane, infatti, abbiamo avviato un’analisi attenta di tutti gli edifici pubblici, da quelli di proprietà comunale alle scuole o all’ospedale, per individuare quelle barriere architettoniche o quegli impedimenti che possano creare difficoltà a chi ha a che fare con una disabilità, non solo motoria, per poterli mappare ed in seguito intervenire per un loro superamento".

Stefano Fogliani