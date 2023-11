Disagi all’ospedale: "I lavori in corso sul ponte termineranno a fine mese"

"Entro fine novembre, come previsto". Risponde così l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena alle segnalazioni pubblicate nei giorni scorsi sui disagi del passaggio sul ponte di collegamento dal parcheggio conduce all’ingresso principale dell’Ospedale di Baggiovara.

"L’azienda – si legge in una nota – è impegnata a garantire il ripristino entro il termine previsto di fine novembre.

Si tratta di un intervento molto complesso che ha necessitato diversi sopraluoghi da parte delle ditte affidatarie al fine di svolgerlo al meglio e nella massima sicurezza.

L’Azienda conferma che i tempi previsti per il cantiere saranno mantenuti, salvo problematiche legate alle condizioni metereologiche o alla complessità dell’intervento che va effettuato nella massima sicurezza.

Purtroppo, il percorso alternativo definito per l’ingresso è l’unico possibile vista la conformazione dell’ospedale".

Dal 22 ottobre il ponte di collegamento è stato chiuso per problemi strutturali. L’Aoul è intervenuta tempestivamente segnalando il percorso alternativo con appositi cartelli e facendo sapere che è stato presentato il progetto esecutivo. Ancora, l’azienda ha comunicato che, al momento, i pazienti con difficoltà motorie possono entrare dall’ingresso del Pronto Soccorso. Nonostante le indicazioni, sono tante le persone che lamentano difficoltà. In molti casi, si tratta di anziani o pazienti con difficoltà motorie che, una volta arrivati all’ingresso principale, vengono dirottati nel percorso alternativo provvisorio e perdono l’orientamento. Diversi cittadini hanno lamentato di non riuscire a orientarsi.