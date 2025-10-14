"Disagio giovanile, boom di richieste d’aiuto"

Il disagio giovanile, anche nel distretto di Vignola, sta mostrando numeri in crescita. Questo è quanto evidenzia, cifre alla mano, lo psicologo e psicoterapeuta Marco Franchini alla vigilia dell’incontro dal titolo ’Il coraggio di crescere. Tra bisogno di libertà e bisogno d’amore: prevenire il disagio’, che lo stesso Franchini terrà oggi alle 18,30 all’auditorium Bavieri di piazza Brodolini, nell’ambito di una iniziativa organizzata dal Lions Club di Castelnuovo.

Franchini, qual è oggi la situazione per quanto riguarda il disagio giovanile? "I numeri parlano chiaro: secondo dati del report Ausl 2024, tra il distretto di Vignola e quello di Pavullo, su 21mila giovani di età compresa tra 0 e 18 anni, i servizi di Neuropsichiatria infantile hanno in carico 1.362 utenti, ovvero poco meno del 7% dei minori del territorio. Parliamo di una percentuale molto alta. E consideriamo solo di chi accede formalmente alla Neuropsichiatria: i bisogni reali, sommersi, sono probabilmente ancora maggiori".

Il fenomeno è in aumento? "Nel 2023, rispetto al 2022, l’accesso ai servizi di neuropsichiatria ha visto 121 minori in più, +9,7% in un anno".

Come avviene l’accesso ai servizi? "Nella maggior parte dei casi avviene tramite segnalazioni della scuola, dei pediatri o dei genitori. È il segno di un disagio che aumenta, ma anche del fatto che ci sono più strumenti e più consapevolezza".

Quali sono le problematiche più frequenti? "Stiamo osservando un forte aumento dei disturbi del neurosviluppo, in particolare i disturbi dello spettro autistico. Ma non possiamo leggere tutto solo in chiave clinica: viviamo in una società molto più complessa, dove anche le tensioni sociali ed economiche pesano sullo sviluppo dei più piccoli".

Lei parla spesso dell’impatto del digitale e dei cambiamenti sociali. "Sì, perché la rivoluzione digitale ha modificato profondamente le relazioni. L’uso precoce e incontrollato dei dispositivi, la continua esposizione a modelli irrealistici e la competizione sui social creano un senso di vuoto identitario. E allora i ragazzi cercano appartenenza altrove, anche in forme distorte, come quelle delle cosiddette baby gang, che sono un sintomo, non una causa".

Che ruolo hanno oggi le famiglie? "Le famiglie sono centrali, ma vanno accompagnate e sostenute, non giudicate. Non serve cercare colpevoli, ma lavorare insieme per leggere i segnali del disagio e affrontarli in modo tempestivo. Più il bambino è piccolo, più è possibile governare e orientare la crescita".

E il ruolo degli adulti nella società più in generale? "Oggi servono figure di riferimento forti e credibili. Gli adulti devono tornare a essere modelli autorevoli, capaci di definire regole chiare e condivise, di educare al rispetto e alla responsabilità".

Marco Pederzoli