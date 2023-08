Disagio giovanile: l’importanza del volontariato

E’ possibile sia passata sotto silenzio causa il periodo estivo l’intervista ad un operatore di una coop sociale che affrontava il tema del rapporto fra giovani e società con particolare riferimento al disagio giovanile e agli episodi di violenza e vandalismi denunciati dai cittadini e perseguiti dalle forze dell’ordine. Credo però utile rivolgere all’intervistato un ringraziamento per l’analisi, che estenderei alla provincia ed al Paese e, soprattutto puntualizzare, secondo la mia esperienza, alcuni aspetti, anche molto positivi, del rapporto fra giovani e civismocittadinanza attiva. Che la nostra società ed il nostro modus vivendi abbiano dimenticato gli ultimi è un dato di fatto. Peraltro sottolineato dai toni di caccia alle streghe utilizzati da stampa e cittadini quando avvengano fatti di cronaca che coinvolgano giovani e giovanissimi. Di contro, quasi sempre, il femminicida è, per chi lo conosce, ’una brava persona’. Per non dire della persona che procura un incidente stradale e fugge e subito dopo, individuato, si straccia le vesti e chiede perdono, o di altri cittadini che, furbescamente, evitano i loro doveri. Di contro ricordo però a tutti noi che in questa provincia e in tutto il Paese vive, lavora e produce aggregazione sociale, un volontariato valoroso ed efficace nella sua operatività che è chiamato a sostituire in larga parte la carente presenza delle istituzioni preposte. Carente presenza voluta e perseguita politicamente, nonostante le affermazioni contrarie e le scuse dei decisori politici passati e presenti. Di questo volontariato fa parte a pieno titolo, ancorchè non ancora in maggioranza e non ancora con il rilievo dovuto negli organismi di governo, un’importante percentuale di giovani fra i 18 ed i 30 anni che ne costituiscono il valore aggiunto per l’oggi e la certezza per il futuro di continuità per coerenza di obiettivi ed operatività. A questa parte del volontariato, sicuramente preparata e competente, andrebbe affidato il compito di approcciare quella parte di giovani in difficoltà e persi nei meandri di problemi che li frustrano, li rendono apatici e qualche volta violenti, per un ascolto e confronto alla pari, sostenuto e corroborato da scelte ed interventi di enti, istituzioni e volontariato, finalmente messi in condizione di operare in co-progettazione, conduzione congiunta e realizzazione di quanto necessario a dare a tutti i giovani gli strumenti necessari alla loro realizzazione ed al soddisfacimento delle loro aspettative, come il volontariato fa da sempre con le proprie nuove leve e non solo. Si ripropone invece a volte, purtroppo, quanto avviene nei confronti delle ’diversità’, temporanee o meno. Dopo il 18esimo anno di età i portatori di queste carenze eo criticità personali vengono abbandonati a loro stessi ed alle loro famiglie. Questo per fortuna di meno a Modena e nella nostra provincia ma anche qui il fenomeno è presente e, a quanto appare, non sempre affrontato con gli strumenti giusti, nonostante il grande lavoro di volontariato e cooperazione sociale.

Angelo Fregni