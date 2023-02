Disavventura in Francia per il Gruppo Folkloristico Pavullese

Sfortunato rientro da un’esibizione a Cavalaire-sur-Mer, in Francia, per il Gruppo Folkloristico Pavullese. E’ accaduto domenica pomeriggio, quando durante il viaggio di ritorno dalla Costa Azzurra il pullman di proprietà della società ha avuto un guasto al motore, con fumo bianco che ha iniziato ad uscire dal tubo di scappamento. Non c’è stato niente da fare: i ragazzi, dopo la sosta a pochi chilometri da Saint-Tropez, hanno dovuto fare rientro a Pavullo con altri due mezzi. L’autobus è invece rimasto in panne in uno spiazzo vicino ad una superstrada, assieme anche all’attrezzatura più ingombrante. Gli imminenti impegni per il carnevale hanno spiazzato a maggior ragione il Gruppo: "Nei prossimi weekend siamo pieni di impegni, ma ancora non sappiamo come faremo a raggiungere le località più distanti - spiega la referente Luisa Bonvicini -. Prossimamente, avevamo in programma di andare in Belgio e a Parigi, ma ora tutto è meno certo". Questo weekend, grazie alla collaborazione dei genitori, il Gruppo si esibirà a Pavullo (sabato pomeriggio) e, domenica, a Cantù.

r.p.