Discarica, a giugno la discussione al Tar

Una querelle infinita, giocata a suon di carte bollate dalle istituzioni e dal comitato di cittadini formatosi attorno all’obiettivo di bloccare la riapertura della discarica di Finale, gestita da Feronia del Gruppo Hera. Nonostante due ricorsi, uno al Tar Emilia-Romagna, in cui si contestano le conclusioni e le affermazioni dell’Ausl e del verbale finale della Conferenza Servizi circa le cause dell’inquinamento, e un secondo in forma di esposto presentato dal Comune alla Procura della Repubblica sulla richiesta da parte di Feronia di sigillatura dei collettori, la vicenda non sta impedendo al colosso bolognese di procedere con il previsto ampliamento autorizzato nel maggio scorso dalla Conferenza dei Servizi, che sostanzialmente ha dato il via libera alla proprietà di andare avanti con la sigillatura dei collettori. Questa eventualità renderebbe impossibile qualsiasi altro accertamento sulle responsabilità dell’inquinamento di acque e terreni circostanti. Nella giornata di martedì, intanto - fanno sapere dal Comune - è stato trasmesso al consulente legale dell’amministrazione comunale, avvocato Matteo Ceruti, l’avviso di fissazione dell’udienza di discussione del ricorso al Tar Emilia-Romagna per il 5 giugno prossimo e sono stati comunicati anche i termini entro i quali potranno essere depositati documenti a integrazione del ricorso.

"L’istanza di prelievo che abbiamo presentato nelle scorse settimane – dichiara soddisfatto il sindaco Claudio Poletti – ha dato il risultato sperato, abbreviando i termini dell’esame del nostro ricorso. I nostri consulenti sono già al lavoro per integrarlo con una documentata relazione tecnica, redatta dal dottor Roberto Chiono, mentre con l’avvocato Ceruti stiamo valutando la possibilità di implementarlo anche dal punto di vista degli atti amministrativi". L’annuncio lascia però insoddisfatti i cittadini che rimproverano al sindaco di non essersi avvalso a suo tempo della richiesta di sospensiva contro la sigillatura dei collettori. "La mia opinione è che la data di udienza del 5 giugno – fa sapere Maurizio Poletti Portavoce Osservatorio civico "Ora tocca a noi" - sia una data troppo lontana nel tempo perché intanto il cantiere preparatorio della megadiscarica avanza inesorabilmente. Penso che questa iniziativa del sindaco sia stata assolutamente tardiva. Il tempo stringe, siamo sull’orlo del precipizio e questa iniziativa è inefficace. Il sindaco come primo responsabile della salute pubblica – fa presente Maurizio Poletti - aveva molti poteri per ostacolare questo disastro ambientale, poteri che purtroppo non ha utilizzato. A questo proposito va ricordato che in alcune decisive Conferenze dei Servizi il sindaco ha tenuto un atteggiamento troppo morbido e remissivo e questo è inaccettabile. L’ unica speranza per fermare questo disastro ambientale – conclude Maurizio Poletti - è il sequestro rapido e urgente della discarica in quanto l’inquinamento delle falde sta continuamente aumentando. Come Osservatorio civico "Ora tocca a noi" ci stiamo battendo da mesi per raggiungere l’obiettivo del sequestro della discarica".

Alberto Greco