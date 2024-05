Discarica abusiva a Marzaglia: fermate gli incivili

Sono un cittadino modenese e vorrei segnalarvi il ripetersi di abbandono di rifuti ingombranti o semplici sacchi sempre nello stesso punto di scarso passaggio: strada Raccordo a Marzaglia (poco prima del ponte Secchia) accanto alla linea ferroviaria.

Abbiamo fatto molte segnalazioni ad Hera nel corso degli ultimi 3 anni. In verità ne avevo fatte anche prima. Ma nulla. Tutto caduto nel vuoto. Vorrei solo mettere in evidenza che non è mai stata installata una foto trappola o altro meccanismo deterrente per poter beccare i furbetti che scaricano abusivamente.

Lettera firmata