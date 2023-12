Discarica abusiva all’ex Bigattara. Inquinamento e traffico di rifiuti. Immobili sequestrati e sette arresti

Là, dove si producevano esche da pesca ora crescono rifiuti. I carichi continui e sospetti, soprattutto la notte i cittadini li vedevano eccome ed erano partite le segnalazioni. Intanto i cumuli di rifiuti, quelli pericolosi aumentavano. A luglio scorso era quindi scattato il sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla procura nei confronti delle aree dell’ex "bigattara": ovvero quel luogo in disuso, in via Redena Cremonine a Finale dove una volta venivano allevati lombrichi. Ieri mattina, per i reati di inquinamento ambientale e attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti sono scattate sette misure cautelari personali e reali, eseguite dai finanzieri di Modena in collaborazione con i militari del nucleo investigativo polizia ambientale agroalimentare Forestale dei Carabinieri e dai militari di Anzola.

Scattati anche i sequestri di 11 immobili, tra terreni adibiti a luogo di stoccaggio e interramento dei rifiuti e fabbricati, 8 mezzi di trasporto utilizzati per lo spostamento della merce, nonché il sequestro preventivo per equivalente di oltre 56mila euro quale profitto del reato. A finire nei guai i due gestori delle discariche a cielo aperto, cosparse di amianto ma anche coloro che i rifiuti tossici li trasportavano (beccati in flagranza di reato, grazie all’installazione di gps) o coloro che avevano ‘necessità’ di smaltire amianto e rifiuti pericolosi. Soggetti, imprenditori e titolari di aziende operanti nel settore della gestione dei rifiuti e dell’autotrasporto, conosciuti sul territorio: alcuni di Mirandola, altri di Finale Emilia e altri ancora di Bondeno, Ferrara. I reati contestati sono infatti quelli di inquinamento ambientale e traffico di rifiuti, di competenza territoriale e i provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Bologna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Per i due ‘gestori’ sono stati disposti i domiciliari, per gli altri l’obbligo di presentazione alla autorità giudiziaria. Secondo le indagini gli indagati, a partire dai primi mesi del 2019, ovviamente per ridurre i costi dello smaltimento di rifiuti pericolosi hanno gestito, senza alcuna autorizzazione, un’attività organizzata che garantiva tutte le fasi dell’illecito smaltimento, dalla raccolta al trasporto, dallo stoccaggio fino all’interramento. Infatti l’area dell’ex bigattara da tempo ‘ospitava’ le due discariche "a cielo aperto", ovvero i campi dove sono stati sversati e interrati rifiuti di produzione industriale, prevalentemente provenienti da demolizioni edilizie, oltre a rifiuti plastici, pneumatici di automezzi e rifiuti pericolosi contenenti amianto.

Gli stessi cittadini di Finale sottolineano come Finale si sia trasformato in un ‘polo pattumiera’. "Da diversi anni – sostiene Maurizio Poletti, dell’Osservatorio Civico Ora tocca a noi – Da diversi anni assistevamo a questo arrivo di rifiuti accatastati in una superficie di circa due ettari in cui c’è di tutto: materiali plastici, amianto per non parlare di pozze di oli inquinanti. Vogliamo parlare di ciò che è stato interrato?".