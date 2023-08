Discarica abusiva davanti all’ex Cisa Cerdisa

Di tutto e di più. Frigorifero, lavastoviglie, materasso, lavatrice, telai di finestre, materiale edile e persino un bidet; attorno invece numerosi cartoni e rifiuti di plastica. Una vera e propria discarica abusiva a cielo aperto. Eppure il cartello di divieto di scarico c’è: l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sono vietati e i trasgressori saranno puniti a norma di legge. Il piazzale di proprietà della ex ceramica Cisa Cerdisa, al confine con Sassuolo in via Alfonso Lamarmora a Fiorano, torna ad essere preso di mira per l’abbandono illegale dei rifiuti.

Una situazione fino a ieri sera invariata che alcuni fioranesi hanno denunciato sui social più di una settimana fa. Il sindaco di Fiorano Francesco Tosi spiega di aver subito segnalato il cumulo di rifiuti nel piazzale alla famiglia titolare dell’ex Cisa Cerdisa: "Il Comune ha avvisato il proprietario circa otto giorni fa, non appena abbiamo individuato i primi rifiuti. La rimozione non è sempre così veloce, specie se sono presenti oggetti ingombranti; ci vogliono ditte autorizzate nella raccolta e smaltimento dei rifiuti. Il ritardo nello sgombrare l’area può essere spiegato appunto dai tempi dell’organizzazione pratica".

Il privato aveva tempo entro la giornata di ieri per smaltire gli scarti ma, appunto, in serata c’erano ancora. "La proprietà ci aveva garantito che entro mercoledì sera (ieri, ndr) avrebbe rimosso i rifiuti. In caso contrario giovedì (oggi, ndr) provvederemo ad inviare l’ordinanza comunale, con l’obbligo di espletare la richiesta". E per evitare fraintendimenti di eventuali mancanze da parte del Comune, il primo cittadino chiarisce: "Quel piazzale non è di proprietà comunale, per cui ne risponde personalmente il privato che ha la responsabilità di tenere pulita la zona". Dunque, seppure i rifiuti non siano stati abbandonati dal privato, sarà lui, a sue spese, a doverli rimuovere. "La spesa per lo smaltimento dei rifiuti – riferisce il sindaco – non sarà certamente piccola, perché non basta utilizzare un camioncino".

I cittadini, in particolare i residenti, invece, per contrastare l’abbandono dei rifiuti in quell’area, suggeriscono l’installazione di videocamere di sorveglianza. "Abbiamo consigliato alla proprietà – commenta il sindaco – di chiudere il piazzale, o in alternativa di installare sistemi di videosorveglianza. In questo caso però il Comune non può intervenire". Il sindaco, che prova sdegno davanti al comportamento incivile di chi abbandona i rifiuti, ricorda che "se un cittadino del nostro territorio ha dei rifiuti ingombranti di cui liberarsi deve semplicemente chiamare Hera al numero verde 800999500 e gli verrà dato l’appuntamento per il ritiro gratuito a domicilio. Eppure – conclude – c’è chi preferisce fare più fatica per portare questi rifiuti in giro per il territorio. Fortunatamente la maggioranza dei cittadini sta affrontando con responsabilità il tema della raccolta dei rifiuti e della differenziazione".

Ylenia Rocco