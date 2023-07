Discarica al Passo delle Radici, Frassinoro: Cartoni, Secchi e Mattoni di Scarto

Materiale edile di scarto, secchi di pittura, e poi involucri di cartone e chili di cianfrusaglie ammassate in una improvvisata discarica a cielo aperto. È quanto si presentava agli occhi dei tanti turisti che anche lo scorso weekend sono transitati per il Passo delle Radici, il “valico” che a 1500 metri di altitudine divide l’Emilia dalla Toscana, la provincia di Modena da quella di Lucca.

Il triste e degradante spettacolo è nascosto a chi giunge al Passo delle Radici provenendo da Modena, ma è il classico pugno in un occhio per chi invece risale la provinciale 72 dal versante toscano, che non può fare a meno di notarlo trovandoselo praticamente parato davanti. L’immondizia è accatastata vicino al muro del glorioso albergo ristorante Lunardi, rimasto aperto fino a primi mesi del 2020.

Nonostante la cessata attività dello storico albergo, Passo delle Radici negli anni non ha perso il suo magnetismo nei confronti dei visitatori. Meta irrinunciabile per gli amanti del trekking e del cicloturismo, solo lo scorso maggio è stato passaggio di tappa al Giro d’Italia con centinaia di persone che si sono assiepate ai lati della strada nonostante le condizioni meteo proibitive.

"Le segnalazioni a chi di dovere sono state fatte", ci dicono i proprietari del chiosco-baracchina che in questi anni di chiusura dell’albergo hanno continuato a dare un servizio ai turisti. "Il problema adesso è portare via alla svelta l’immondizia. Per competenza territoriale dovrebbero essere i servizi di igiene ambientale del Comune di Castiglione di Garfagnana a effettuare la rimozione".

Parlando con alcuni residenti locali, la situazione diventa più chiara. "Quello che è stato ammonticchiato non è il pattume del turista maleducato, sbadato e incivile. Probabilmente sono i rifiuti che sono stati portati fuori dal piano terra del vecchio stabile durante i lavori di ristrutturazione. A inizio estate doveva partire una nuova attività ricettiva, tant’è vero che proprio nell’ultima settimana di giugno una ditta incaricata dalla nuova proprietà ha fatto lavori di tinteggiatura e ha risistemato i locali con la creazione di pareti in cartongesso. A oggi tutto è pronto ma di aperture e inaugurazioni neanche l’ombra".

Generoso Verrusio