Discarica, cambia il divieto. Ora i tir possono accedere

Altro colpo di scena attorno alla vicenda della discarica. Smentito il Comune. Infatti, ha subito uno stop di carattere normativo il tentativo perseguito nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale, dopo che Feronia, società controllata da Hera, gestore dell’impianto, aveva comunicato l’inizio dei conferimenti nel sito finalese, di impedire l’arrivo di mezzi pesanti diretti alla discarica. L’ampliamento e ripresa dell’attività della discarica ha sempre incontrato una forte opposizione da parte della cittadinanza. E per assecondare questa contestazione della popolazione alle autorizzazioni espresse da Arpae e Regione, il Comandante della Polizia Locale aveva emesso due ordinanze che limitavano la circolazione sulle strade di accesso che conducono all’impianto. Nulla da fare però. "Noi ci abbiamo provato – si giustifica il sindaco Claudio Poletti - ma il nostro tentativo è stato però reso parzialmente vano dalla normativa vigente. Per via Canaletto Rovere il divieto di transito per veicoli di peso superiore alle 3,5 t resta valido, ma per via Comunale Rovere ciò non è possibile perché al fine di adottare un provvedimento definitivo di divieto di circolazione ai veicoli di peso superiore a 3.5 t è necessario che sia espletata un’accurata indagine da parte di personale tecnico debitamente qualificato, così come abbiamo fatto per i ponti. L’ulteriore possibilità che avevamo per interdire il traffico era quella di un nuovo sequestro della discarica disposto dall’autorità giudiziaria. Nel frattempo, per evitare vertenze legali conseguenti alla puntuale e corretta interpretazione della definizione di ‘interruzione di servizio di pubblica utilità’, siamo costretti a modificare parzialmente le ordinanze pubblicate il 7 ottobre scorso". In conseguenza di questa retromarcia, considerato che nella via Comunale Rovere, si legge nell’ordinanza di rettifica del 24 ottobre 2024, "sono presenti aziende agricole e che conduce ad insediamenti ubicati nel primo tratto di via Canaletto Rovere, si rende necessario modificare parzialmente l’ordinanza del 07.10.2024".

Alberto Greco