"Discarica, c’è il processo: fermate i lavori"

C’erano anche i membri dell’osservatorio civico di Finale Emilia ‘Ora tocca a noi’, ieri mattina davanti al Tribunale di Modena per chiedere il sequestro dell’area dove la Regione vorrebbe costruire una maxi discarica. Era in programma una nuova udienza preliminare del processo che vede sul banco degli imputati, accusati a vario titolo di falso, inquinamento ambientale e gestione di rifiuti non autorizzata, l’ex presidente di Feronia, la società che gestisce l’impianto, insieme a tecnici pubblici e dell’agenzia per l’ambiente Arpae.

"Abbiamo appreso dal nostro legale che l’udienza è slittata per legittimo impedimento poiché un avvocato degli imputati è assente e ha presentato un certificato medico – spiega l’Osservatorio civico –. L’udienza è stata rinviata al 5 dicembre alle 9.30 e noi ci saremo. La nostra richiesta e quella dei cittadini finalesi non cambia: bisogna procedere al sequestro immediato di tutta l’area della discarica. Non è possibile che si continui a lavorare nel cantiere quando è in essere un procedimento penale atto a valutare responsabilità o negligenze, entrando nel merito di quali siano stati i ruoli e le competenze di chi dovrebbe monitorare, verificare, accertare rischi e pericoli per l’ambiente e la salute dei cittadini. C’è un processo in corso e finché non viene emessa una sentenza i lavori devono essere sospesi, invece, il cantiere continua ad andare avanti come se nulla fosse. E’ uno scandalo! Noi non riusciamo a comprendere la logica e l’etica di tale situazione".

Nel dicembre del 2019 i carabinieri avevano dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell’impianto, "ma il Tribunale del Riesame ne ordinò il dissequestro. Una decisione inspiegabile per l’Osservatorio che chiede al sindaco di convocare, al più presto, una Conferenza dei Servizi per rivedere e rivalutare le autorizzazioni e nello specifico l’Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti a questo progetto e di esercitare tutte le pressioni politiche atte ad ottenere una sospensiva dei lavori nell’area, in attesa degli esiti del processo".

Angiolina Gozzi