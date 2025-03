Discarica di Finale ancora in tribunale. Nuovo procedimento per inquinamento

A inizio marzo il Tar aveva rigettato le censure avanzate dall’amministrazione di Finale Emilia contro due provvedimenti di Arpae riguardanti l’ampliamento della discarica gestita dall’azienda Feronia. Il Comune aveva annunciato di valutare il ricorso al Consiglio di Stato. Ora, però, si apre un nuovo procedimento per il presunto inquinamento provocato dalle discariche e le eventuali responsabilità di chi, in questi anni, ha lasciato correre. Il pm Marco Niccolini, infatti, ha chiesto il rinvio a giudizio dei dirigenti Arpae e Feronia, nonché di Feronia stessa. "Tutto nasce da un esposto, sottoscritto da numerosi firmatari, fra i quali nomi del panorama politico finalese – spiega l’Osservatorio civico ’Ora tocca a noi’ –. Noi ci siamo costituiti parte civile nel procedimento".

Gli avvocati Francesco Cavazzuti e Alina Corazzari si sono messi subito al lavoro. "Auspichiamo che scendano al nostro fianco le associazioni ambientaliste". Potrebbe aggiungersi il sindaco di Finale Emilia, che ha annunciato di valutare sia il ricorso al Consiglio di Stato, sia la costituzione di parte civile nel procedimento.

La data ultima è il 10 aprile, mentre ci sono solo 60 giorni, dalla sentenza, per l’appello al Consiglio di Stato. "Speriamo che nessuno manchi all’appuntamento perché i tir di rifiuti ogni giorno diretti in discarica, aggravano l’inquinamento in essere. Quello che chiediamo alla magistratura è il sequestro dell’area poiché ci sono procedimenti in corso e troppe zone d’ombra sulla vicenda".

Angiolina Gozzi