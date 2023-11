Discarica di Finale Emilia. Interrogazione al ministro

La vicenda della "ottimizzazione" (così la definisce Feronia) della discarica di Finale, gestita da Feronia, società controllata dal colosso bolognese dei servizi Gruppo Hera, arriva ora anche sul tavolo del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. A sollecitare un pronunciamento del ministro, in merito a quello che l’Osservatorio Civico "Ora tocca noi" ha più prosaicamente definito un "ampliamento", sono il senatore di Fratelli d’Italia Michele Barcaiuolo e il collega Marco Lisei, che hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta. La richiesta degli esponenti del partito della Meloni riguarda il fatto "se il ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare ogni azione utile ad appurare la veridicità di quanto denunciato dall’Osservatorio Civico "Ora tocca a noi" e se intenda verificare il mantenimento dei requisiti e dei parametri relativi alla concessione dell’Aia per la discarica in argomento". La vicenda discarica, su cui pendono due ricorsi, uno al Tar Emilia-Romagna, consegnato a fine luglio dal Comune, in cui si contestano le conclusioni e le affermazioni dell’Ausl e del verbale finale della Conferenza Servizi circa le cause dell’inquinamento, e un secondo in forma di esposto presentato dal Comune alla Procura della Repubblica sulla richiesta da parte di Feronia di sigillatura dei collettori, ora sale di livello e coinvolge anche il Governo.

"I componenti dell’Osservatorio da tempo chiedono – sostengono Barcaiuolo e Lisei – "il sequestro dell’area dove secondo la Regione vorrebbero costruire una megadiscarica nonostante vi sia un procedimento penale in corso e, inoltre, anche l’amministrazione comunale sarebbe contraria all’impianto. E giova precisare che il mega-impianto accoglierebbe 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti e, unito alle altre discariche Feronia 0 e Feronia 1, coprirebbe una superficie di 20 ettari". Da parte sua Feronia si sente forte del parere favorevole espresso in maggio dalla Conferenza Servizi, occasione nella quale il rappresentante dell’Ausl avrebbe affermato che "seppure si sia in presenza di superamento dei parametri di legge per l’antimonio e triclorometano (pericolosi inquinanti) non sussisterebbe pericolo per la salute dei cittadini vista la distanza di 2 o 3 chilometri dal centro abitato di Finale". Ed è proprio sui parametri riscontrati dall’Ausl che si appuntano le maggiori critiche degli oppositori alla discarica, in quanto si contestano le conclusioni e le affermazioni dell’Ausl e del verbale finale della Conferenza Servizi circa le cause dell’inquinamento, "peraltro limitato alle acque e non ai terreni" obiettano dall’Osservatorio".

Alberto Greco