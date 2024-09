"Discarica, il sindaco era invitato al sopralluogo"

All’indomani del sopralluogo alla discarica di Finale Emilia con tanto di polemiche, dopo il rifiuto di Arpae e Feronia di consentire la partecipazione al consulente tecnico dell’amministrazione comunale Roberto Chiono, decisione che ha spinto il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti, in segno di protesta, a non prendere parte all’ispezione, arriva la replica di Arpae.

"In relazione alle operazioni effettuate da Arpae Modena per il collaudo dei nuovi lotti della discarica Feronia di Finale Emilia – si legge nella nota -, si ritiene opportuno rimarcare come, anche in tale circostanza, l’attività dell’Agenzia sia stata pienamente conforme ai canoni di correttezza formale e sostanziale che devono contraddistinguere l’operato di una pubblica amministrazione nelle funzioni di tutela ambientale. Preme evidenziare la trasparenza dimostrata nei confronti dell’amministrazione di Finale Emilia. Infatti, a ogni collaudo tecnico-amministrativo di questo tipo di norma partecipano esclusivamente le parti direttamente interessate. Pur non detenendo il Comune una competenza ordinamentale specifica su tali operazioni, Arpae si è resa disponibile a far presenziare al sopralluogo il sindaco accompagnato dall’ufficio dell’amministrazione competente sulle questioni ambientali. Stupiscono le successive dichiarazioni del primo cittadino il quale, potendo disporre del supporto degli uffici interni del Comune, ha giustificato l’autonoma decisione di non partecipare al sopralluogo se non in presenza di un consulente privato di sua fiducia. Arpae continuerà a svolgere con rigore e terzietà il proprio ruolo nella complessa vicenda della discarica in questione".

Sull’accaduto l’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’ dichiara: "Il sindaco sapeva da luglio della conclusione dei lavori di approntamento dei lotti 5 e 6 della discarica e del sopralluogo, ma non ha comunicato nulla ai cittadini e nemmeno preso iniziative contro l’avanzamento del cantiere. Perché il sindaco, essendo il primo responsabile della salute di cittadini, a fronte delle innumerevoli violazioni di legge durante l’iter autorizzativo dell’impianto e dei gravissimi superamenti dei limiti di legge degli inquinanti nelle falde, non ha emesso un’ordinanza di blocco immediato del cantiere? L’ altro giorno in discarica, il sindaco abbandonando il campo, non ha difeso i cittadini e ha fatto vincere l’abuso di potere di Arpae".

Angiolina Gozzi