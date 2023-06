"Discarica, inquinamento ignorato L’Ausl studi gli effetti sulla salute"

Un sit-in davanti al tribunale: lo hanno fatto, ieri, i comitati che da anni si battono contro la discarica di Finale Emilia, in occasione dell’avvio del processo. Cartelli, striscioni e documenti alla mano hanno ribadito la loro posizione. Dieci punti messi nero su bianco spiegando perché la discarica sarebbe pericolosa e illegale. "Uno dei punti più clamorosi – attacca Maurizio Poletti dell’Osservatorio Civico ‘Ora tocca a noi’ – è l’analisi fatta nel 2015 per verificare lo stato delle acque sotterranee intorno alla discarica, analisi dalla quale emerse che diversi inquinanti avevano già ampiamente superato la soglia di rischio. Un’analisi che però è stata volutamente dimenticata e addirittura hanno proceduto con un ampliamento". Nel dicembre del 2019 i carabinieri avevano dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo dell’impianto ma il Riesame ne ordinò il dissequestro. La discarica di Finale è ora oggetto di un progetto di ampliamento, dopo gli ultimi dati forniti da Arpae che parlano di sostanze inquinanti nei limiti di legge. "Noi contestiamo questa analisi di Arpae su tutti fronti – prosegue Poletti – una valutazione secondo la quale l’inquinamento non è dovuto alla discarica ma ad altro, fonti agricole e fonti naturali. La verità è una sola, la discarica è la vera fonte di questo inquinamento; ci sono elementi chimici legati in maniera chiara ai rifiuti di origine industriale". L’Osservatorio, insieme al movimento Assemblea Popolare ha così fatto un esposto in procura, chiedendo che venga acquisito agli atti del procedimento in corso. In questo esposto vengono, secondo i comitati, evidenziate "contraddizioni" dell’operato di Arpae. "C’è anche un grave conflitto di interessi – spiega Carlo Valmori dell’Assemblea Popolare – perché Arpae, che ha il compito di tutelare l’ambiente, è anche l’ente autorizzativo per la discarica". I comitati infine auspicano uno studio dell’Ausl sulle potenziali conseguenze per la salute di chi vive nella zona della discarica.

Per quanto riguarda l’udienza di ieri, il tema era l’esclusione delle parti civili: le questioni preliminari da decidere erano la costituzione di parte civile del Comune e dell’Osservatorio civico ‘Ora Tocca a Noi’ nei confronti di Feronia. Tutte le difese hanno chiesto l’esclusione della costituzione di parte civile del Codacons, in quanto ente che ha come tutela primaria quella dei consumatori e non l’ambiente. Il gip aveva estromesso l’Osservatorio per i reati antecedenti alla sua costituzione. Ricordiamo che gli imputati sono 7: 2 dirigenti della Provincia, 2 responsabili di Feronia, gestore della discarica, la stessa società oltre a 2 tecnici Arpae. I giudici si sono riservati: si decide l’11 luglio.

Emanuela Zanasi

e Valentina Reggiani