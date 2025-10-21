Discarica, l’Osservatorio al sindaco:: "Bloccare i conferimenti di rifiuti"

La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Modena
CronacaDiscarica, l’Osservatorio al sindaco:: "Bloccare i conferimenti di rifiuti"
21 ott 2025
ALBERTO GRECO
Cronaca
Finale, il comitato che si batte contro l’ampliamento dell’impianto chiede anche un’ incontro con l’assessora Priolo.

La protesta dei cittadini contro l’ampliamento della discarica di Finale Emilia

La protesta dei cittadini contro l’ampliamento della discarica di Finale Emilia

Ordinanza immediata del sindaco di blocco del conferimento rifiuti alla discarica Feronia (Gruppo Hera) di Finale Emilia, incontro con l’assessora regionale Irene Priolo e una petizione. Queste le richieste a gran voce avanzate dall’Osservatorio Civico Ora Tocca a Noi, che da almeno un decennio si batte contro l’ampliamento di questo impianto diventato strategico nelle politiche del gruppo bolognese. E a sostegno della loro richiesta hanno trovato una autorevole sponda nella persona - nientemeno - che dell’assessora regionale all’Ambiente Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Irene Priolo, che pochi giorni fa in consiglio regionale, rispondendo ad una interrogazione relativa ad una possibile nuova discarica a Galliera (Bologna), ha confermato che è regola della Regione adeguarsi sempre al parere espresso dalle amministrazioni comunali.

"Evidentemente – si avanza il sospetto dall’Osservatorio -, seguendo questa regola aurea non scritta, a Finale Emilia i sindaci che hanno governato negli anni precedenti erano d’accordo con queste tre discariche". Ma, per capire la posizione della Regione e chi ricadono le responsabilità dell’ampliamento e realizzazione delle discariche il portavoce del comitato Maurizio Poletti chiederà di incontrare Priolo.

"Naturalmente – confermano dall’Osservatorio Civico Ora tocca a noi - denunceremo la gravissima situazione d’inquinamento delle falde che si sta verificando a Finale Emilia e diremo che è uno scandalo e non si può continuare a conferire in una situazione drammatica come quella di Finale Emilia dove ci sono due processi giudiziari in atto che hanno dimostrato tutta una serie di illegalità".

E di queste se ne discuterà in Tribunale il 13 novembre.

A sostegno della loro iniziativa sarà anche promossa "una raccolta firme, per chiedere al sindaco di Finale Emilia, che attivi immediatamente un’ordinanza di blocco dei conferimenti di rifiuti". L’obiettivo della petizione è mettere il sindaco difronte alle proprie responsabilità e richiedere l’ordinanza di blocco immediato del conferimento rifiuti. "Questo sindaco – afferma Poletti - vuole uscire da questa ambiguità? Vuole sì o no prendere una iniziativa forte che contrasti l’avanzamento di questa discarica?"

