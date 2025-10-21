Discarica, l’Osservatorio al sindaco:: "Bloccare i conferimenti di rifiuti"

Ordinanza immediata del sindaco di blocco del conferimento rifiuti alla discarica Feronia (Gruppo Hera) di Finale Emilia, incontro con l’assessora regionale Irene Priolo e una petizione. Queste le richieste a gran voce avanzate dall’Osservatorio Civico Ora Tocca a Noi, che da almeno un decennio si batte contro l’ampliamento di questo impianto diventato strategico nelle politiche del gruppo bolognese. E a sostegno della loro richiesta hanno trovato una autorevole sponda nella persona - nientemeno - che dell’assessora regionale all’Ambiente Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Irene Priolo, che pochi giorni fa in consiglio regionale, rispondendo ad una interrogazione relativa ad una possibile nuova discarica a Galliera (Bologna), ha confermato che è regola della Regione adeguarsi sempre al parere espresso dalle amministrazioni comunali.

"Evidentemente – si avanza il sospetto dall’Osservatorio -, seguendo questa regola aurea non scritta, a Finale Emilia i sindaci che hanno governato negli anni precedenti erano d’accordo con queste tre discariche". Ma, per capire la posizione della Regione e chi ricadono le responsabilità dell’ampliamento e realizzazione delle discariche il portavoce del comitato Maurizio Poletti chiederà di incontrare Priolo.

"Naturalmente – confermano dall’Osservatorio Civico Ora tocca a noi - denunceremo la gravissima situazione d’inquinamento delle falde che si sta verificando a Finale Emilia e diremo che è uno scandalo e non si può continuare a conferire in una situazione drammatica come quella di Finale Emilia dove ci sono due processi giudiziari in atto che hanno dimostrato tutta una serie di illegalità".

E di queste se ne discuterà in Tribunale il 13 novembre.

A sostegno della loro iniziativa sarà anche promossa "una raccolta firme, per chiedere al sindaco di Finale Emilia, che attivi immediatamente un’ordinanza di blocco dei conferimenti di rifiuti". L’obiettivo della petizione è mettere il sindaco difronte alle proprie responsabilità e richiedere l’ordinanza di blocco immediato del conferimento rifiuti. "Questo sindaco – afferma Poletti - vuole uscire da questa ambiguità? Vuole sì o no prendere una iniziativa forte che contrasti l’avanzamento di questa discarica?"

Alberto Greco