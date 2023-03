"Discarica, nell’area è spuntato un cartello per l’inizio dei lavori"

La presenza del cartello di cantiere, con tanto di data di inizio dei lavori ed importo, nell’area dove dovrebbe sorgere la nuova discarica di Finale Emilia, ha allarmato i comitati che chiedono al sindaco di chiarire. "Nonostante la contrarietà della cittadinanza, del consiglio comunale e dell’Unione Area Nord, che all’unanimità avevano chiesto alla Regione di sospendere l’autorizzazione alla realizzazione di una nuova discarica per rifiuti speciali, in attesa della conclusione del procedimento penale a carico di funzionari di Arpae, i lavori sono partiti – scrive Rifondazione Comunista –. L’11 febbraio, il sindaco di Finale Marco Poletti aveva detto che erano riusciti ad inserire nella pianificazione regionale una clausola che blocca l’avvio della discarica fino alla fine del procedimento penale in corso. Che peso aveva quella promessa?". Assemblea Popolare, invece, vuole un incontro col sindaco. "Cittadini, consiglio comunale e dell’Unione avevano chiesto alla Regione di tornare sui suoi passi e stralciare la discarica dal piano regionale dei rifiuti, ma non l’ha fatto, trovando il pieno sostegno di Arpae che ha negato la correlazione tra inquinamento e discariche – ricorda Carlo Valmori –. Cosa dice il sindaco dei cartelli?". Per l’osservatorio ‘Ora tocca a noi’, occorre aprire nuovi fronti di lotta. "La negazione da parte della Conferenza dei Servizi del nesso tra la discarica ed il pesantissimo inquinamento del sito – spiega il portavoce Maurizio Poletti – non sposta le gravi responsabilità accertate dall’analisi di rischio specifica del 2015 a cui non ha fatto seguito nessuna bonifica dell’area. Bisogna verificare gli accordi perché forse non è stato adempiuto l’obbligo contrattuale del gestore di effettuare la messa in sicurezza permanente del sito Feronia 0". Il sindaco nel ribadire il ‘no’ alla discarica, spiega: "I cartelli si riferiscono ad interventi di sistemazione di viabilità interna del sito con l’utilizzo di macerie. Non abbiamo ricevuto avviso di lavori della nuova discarica, se fosse mancata questa comunicazione sarebbe grave. Invece, dal verbale dell’ultima Conferenza dei Servizi, emergono sforamenti dei limiti di metalli in alcuni punti della discarica Feronia1".

Angiolina Gozzi