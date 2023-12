Discarica, sit in davanti al tribunale: "Andremo a tutte le udienze"

C’era molta attesa ieri davanti al Tribunale di Modena per l’udienza sulla discarica di Finale Emilia, che però è stata rinviata al 12 dicembre a causa dell’assenza del pubblico ministero. Presenti anche i componenti dell’Osservatorio ‘Ora tocca a noi’ di Finale Emilia, con gli striscioni per chiedere il sequestro della discarica. "E’ già la seconda udienza che viene rinviata – spiega Maurizio Poletti, portavoce dell’Osservatorio –. Come promesso, presenzieremo a tutte perché l’intero territorio di Finale Emilia è contrario all’ampliamento della discarica. Dal 2008 ad oggi sono stati rilevati oltre 3mila sforamenti dei parametri di legge di diverse sostanze nocive nell’acqua, ma Arpa continua scandalosamente a sostenere che la discarica non c’entra con l’inquinamento rilevato. Inoltre, nonostante nel 2020 i valori di legge di alcuni inquinanti siano stati alzati, i parametri sono stati comunque superati. Se non è la discarica che inquina, Arpa ci dica cos’è nello specifico. La normativa prevede che anche con lo sforamento di un solo inquinante nell’acqua di falda bisogna bonificare, invece non è stato fatto nulla. Di fronte a questo disastro ambientale, continueremo a chiedere il sequestro della discarica. E’ inaccettabile che si vada avanti con il progetto".

a.g.