Discarica, sit-in quotidiano per dire no

Un sit-in quotidiano per dire no alla discarica. Ad attuarlo è il portavoce dell’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’ Maurizio Poletti, che da ieri ha iniziato la protesta contro quello che definisce un mostro di inquinamento e illegalità. "Oggi (ieri, ndr) parte una nuova fase di lotta - spiega -. Ora la protesta assume un valore diverso perché siamo di fronte ad un disastro ambientale portato avanti a colpi di atti illegali. Invito i cittadini a presenziare con me, anche solo per alcuni minuti al giorno. Chi è veramente contro la discarica, deve dimostrarlo con una resistenza fisica". Intanto il sindaco di Finale è riuscito a posticipare al 2 maggio la nuova Conferenza dei Servizi sulla discarica.