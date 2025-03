Discarica, Tar dà ragione a Arpae: "Ha agito con correttezza"

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia-Romagna ha depositato un’articolata sentenza con la quale ha rigettato tutte le censure avanzate dall’amministrazione comunale di Finale Emilia contro due provvedimenti di Arpae riguardanti la discarica gestita dall’azienda Feronia.

Come spiega Arpae, "i due provvedimenti afferiscono a procedimenti avviati in base alla normativa in materia di bonifiche ambientali, relativi all’individuazione dei valori di fondo di inquinanti nelle acque sotterranee del territorio finalese nei pressi della discarica e all’analisi di rischio predisposta dal gestore in seguito al rilevamento di una potenziale contaminazione".

La decisione di primo grado del Tar contiene una motivazione di oltre trenta pagine nella quale viene sottolineata la completezza delle valutazioni dell’Agenzia, condotte anche con studi specialistici e l’attendibilità tecnico-scientifica dell’istruttoria svolta da Arpae e delle conseguenti conclusioni a cui la stessa è pervenuta.

Il Tar riconosce che nella gestione della Conferenza dei servizi, che ha accompagnato i procedimenti in questione, non sono stati violati i principi di trasparenza e pubblicità, essendo sempre stata fornita in maniera adeguata agli enti partecipanti la documentazione tecnica necessaria alle valutazioni di rispettiva competenza.

Soddisfatta Arpae Emilia-Romagna che dichiara: "Nella complessa vicenda della discarica di Finale Emilia continueremo ad operare con il massimo impegno, rigore e terzietà, perseguendo i principi di tutela e prevenzione ambientale che il nostro ordinamento pone a tutela della collettività".

Forte il rammarico dell’amministrazione comunale.

"Siamo tutti enormemente dispiaciuti – dice il sindaco Claudio Poletti –. Dalla lettura della sentenza traspare l’impossibilità, per i giudici, di avere una competenza tecnica tale da poter confutare le tesi di Arpae e Feronia che vengono assunte come il solo punto di riferimento tecnico/amministrativo possibile. In settimana valuteremo la possibilità di avviare un ricorso presso il Consiglio di Stato".

Angiolina Gozzi