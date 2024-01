"Discariche, inquinamento noto da anni"

Dallo studio dei documenti delle discariche Hera-Feronia di Finale Emilia emergono "nuove verità". A dirlo è l’Osservatorio civico ‘Ora tocca a noi’.

"Tanto per cominciare si scopre che la contaminazione delle acque sotterranee da parte delle discariche era già nota nel 2012 – spiega il portavoce Maurizio Poletti –. Dai documenti emerge che il sito esistente all’epoca aveva subito un cedimento di circa 2 metri, comprimendo lo strato di terreno e provocando fenomeni di deformazione che avevano consentito, se non addirittura provocato, la fuoriuscita dalle discariche Feronia 0 e 1 del percolato (liquido inquinante che si forma dal processo di infiltrazione dell’acqua nei rifiuti, ndr). A questo punto bisogna capire in questi anni che diffusione hanno avuto nelle acque sotterranee i molteplici inquinanti contenuti nel percolato. Nel territorio delle discariche Hera-Feronia esistono due differenti sistemi idrogeologici, uno superficiale e l’altro più profondo. Entrambi gli acquiferi sono contaminati con più di 2.500 casi accertati di superamento dei limiti di legge di molti inquinanti. La velocità di movimento dell’acqua nel sottosuolo all’anno, è di circa 15 metri per quella superficiale e 1,4 km per quella profonda. Moltiplicando tale velocità per gli anni di inquinamento, si comprende quanto sia ampia l’area contaminata. Una situazione che ricade sulla salute dei cittadini perché la falda più profonda viene da anni usata per il prelevamento dell’acqua destinata alle attività umane". a.g.