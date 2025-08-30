Discipline sportive in mostra. Esibizioni e sfide per tutti

Al via per il quarto anno consecutivo, la "Settimana dello sport". L’appuntamento è da lunedì a domenica e prevede diverse iniziative per tutte le età, soprattutto per i bambini e i ragazzi. Novità di quest’anno è che la maggior parte delle attività si terranno al centro nuoto e non più all’ex mercato ortofrutticolo. Tante le attività in programma.

Da lunedì 1° settembre fino a venerdì 5 settembre, le diverse associazioni sportive locali organizzeranno open day gratuiti presso le proprie sedi.

Giovedì si terrà la "Night walk gourmet", a cura del Centro Attività Motorie. La mattina di domenica 7 settembre, invece, è in programma una camminata di circa 10 km, organizzata dall’Associazione Alpinistica La Montagna, in collaborazione con le associazioni Muovivi, Camminando in compagnia, Scorribanda e Pubblica Assistenza Vignola. Tra sabato e domenica, nell’area del centro nuoto, oltre 20 associazioni sportive e di volontariato faranno provare gratuitamente le differenti discipline sportive.

In programma, tra l’altro, il torneo di calcio giovanile "Castelli Cup", organizzato da Academy Terre di Castelli, esibizioni di arti marziali nello spazio Ki Oshi asd ed esibizioni di danza delle associazioni Antratto, Coreutica e Olimpia Vignola settore Ballo. Dalle 10 di domenica saranno aperte, per le sole attività dimostrative, le vasche natatorie, con possibilità di testare attività acquatiche e subacquee, a cura di Olimpia Vignola e Nuoto Sub Vignola. L’associazione Amici del Cuore darà la possibilità di provare pressione arteriosa e saturimetria sanguigna, con dimostrazioni di Blsd e disostruzione delle vie aeree. Sarà inoltre possibile testare diverse discipline, dal volley con G.S. Pallavolo e L. A. Muratori, al tiro con l’arco con Arcieri Terre di Castelli, ai test di cammino con Muovivi, fino al basket con Scuola Pallacanestro Vignola. In programma, inoltre, tennis, calcio, danza grazie a L.A Muratori Tennis, Olimpia Vignola Tennis, Antratto Studio, G.S. Gioconda calcio e Academy. Presenti punti informativi della polizia locale, delle forze dell’ordine, delle associazioni Avis e Pubblica Assistenza.

Marco Pederzoli