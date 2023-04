Disegni contro il taglio degli alberi

Hanno prima incontrato il sindaco per esternare i propri dispiaceri, poi hanno tappezzato di cartelloni colorati le piante che saranno abbattute. Stringe il cuore il pensiero avuto dagli studenti della scuola media ‘Bursi’ di Spezzano, stretti attorno agli alberi (e gli scoiattoli) che circondano il loro istituto. Alcune piante, infatti, dovranno essere rimosse per la costruzione della nuova scuola materna in via Ghiarella. Il sindaco di Fiorano Francesco Tosi era già a conoscenza del malumore tra i ragazzi. Per questo, insieme all’assessore ai Lavori pubblici Monica Lusetti, ha fatto visita alle medie: "Saremo costretti a tagliare qualche albero, ma abbiamo cercato di salvarne il più possibile – spiega Tosi –. A 100 metri comunque, dove sarà costruita la nuova scuola elementare, abbiamo un lotto di prato dove si potranno piantare nuovi alberi. Con gli studenti, mi sono complimentato per la loro sensibilità, incentivandoli ad aiutare l’ambiente andando a scuola senza macchina. Alla fine del mandato il ‘bilancio del verde’ di Fiorano sarà in positivo di alcune migliaia di piante. I bambini hanno diritto ad una scuola nuova, sicura e ad emissioni quasi nulle". "Ora anche gli studenti sono arrivati a protestare per la costruzione delle scuole – tuona il consigliere di Forza Italia Roberto Montorsi –. Come ho più volte detto si poteva scegliere un posto migliore senza consumo di suolo e che andasse ad impattare meno sulla viabilità". Riccardo Pugliese