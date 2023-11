Disinformazione e giovani: ecco ’DoCheck’

I giovani sono i più esposti alla disinformazione, ma non sempre hanno a disposizione gli strumenti per verificare le informazioni e navigare in ambienti privi di fake news. Per questo motivo è nata ’DoCHECK!’, un’iniziativa di alfabetizzazione mediatica per rafforzare le competenze digitali, il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica degli studenti europei dai 14 ai 18 anni, nonché delle loro famiglie e degli educatori. Un progetto che affonda le radici a Modena: tra i sei partner europei, infatti, c’è il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari. Il progetto, della durata di due anni, è cofinanziato dal Programma Erasmus+ della Commissione europea. Gli altri partner sono: Fundación Cibervoluntarios (Spagna), Epal Kaisarianis (Grecia), Scuola Europea di Bruxelles II (Belgio), Newtral (Spagna) e WeSchool (Italia). I giovani sono cresciuti con i social network e oggi tendono a seguire di più gli influencer o le celebrità rispetto ai giornalisti, anche quando si tratta di notizie, come ha recentemente dimostrato il Digital News Report 2023, del Reuters Institute. Per questo motivo sono tra i più esposti alla disinformazione su internet. "Attraverso la creazione di risorse educative in formati accessibili e accattivanti – spiegano i promotori – forniamo gli strumenti necessari ai giovani per identificare e contrastare la disinformazione online. Inoltre, ci concentriamo sulla promozione di valori comuni, coinvolgimento civico e partecipazione attiva nella società. Per farlo, collaboriamo strettamente con insegnanti e genitori, fornendo loro il supporto necessario per integrare le nostre risorse educative in classe e promuovere un apprendimento critico e riflessivo". A febbraio 2024 è previsto un momento di confronto con esperti, docenti ed educatori durante un meeting a Modena, ospitato dal Centro culturale Francesco Luigi Ferrari.