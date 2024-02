"Disponibili a parlarne in commissione"

"C’è piena disponibilità da parte dell’Amministrazione comunale a presentare la stesura definitiva del sondaggio in sede istituzionale (per esempio una Commissione consiliare), anche con la partecipazione della società incaricata". Interpellato in proposito, il Comune ricorda la risposta del sindaco Muzzarelli a un’interrogazione della consigliera Luigia Santoro nel 2022, sempre sullo stesso sondaggio. "La società che ha realizzato il sondaggio – diceva il sindaco – è la società Poleis. Il sondaggio è stato realizzato nel mese di dicembre, lo stesso periodo in cui da anni si realizza la ricerca sulla sicurezza. L’edizione 2021 ha raccolto l’adesione di 2035 modenesi raggiunti sia attraverso contatti telefonici (metodo CATI) e il resto con il metodo CAWI (attraverso la piattaforma Survey Monkey) con email a cittadini che avevano espresso la volontà di poter essere intervistati".

Il sondaggio sulla sicurezza "è una prassi consolidata per il Comune di Modena dalla metà degli anni ‘90 (per la precisione dal 1996), periodo in cui il tema della sicurezza urbana diventata centrale per i Comuni con un significativo cambiamento politico e normativo che si è evoluto fino ai giorni nostri. Rappresenta uno strumento di lavoro utile a supporto della progettazione di interventi mirati per migliorare le situazioni di degrado e insicurezza e prevenire situazioni di disagio".