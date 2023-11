"Dispositivi elettronici da riciclare, bella storia" Erion WEEE e Gruppo Hera organizzano una raccolta straordinaria di RAEE a Modena per sensibilizzare i cittadini sull'importanza del corretto conferimento. Per partecipare, portare i propri piccoli rifiuti elettronici in piazza Mazzini. Ritiro gratuito a domicilio per quelli di grandi dimensioni. Nel 2022 raccolte 2.850 tonnellate.