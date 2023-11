Dispositivi medici, il Tar congela il payback per le aziende biomedicali

Per le aziende biomedicali del Distretto di Mirandola, oltre 5000 addetti e il 2,5% del Pil italiano, si apre uno spiraglio di luce e la speranza che sia deposta quella spada di Damocle che dal 2022 pesa come un macigno sul settore. Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha sollevato, infatti, una questione di legittimità costituzionale in merito al payback, il meccanismo per cui le aziende biomedicali dovrebbero concorrere al ripiano dei deficit sanitari creati dalle politiche regionali in tema di salute. Una "assurdità" per le aziende che si sono ribellate sommergendo il Tar del Lazio di ricorsi e alzando la voce contro la politica, colpevole di non avere compreso la gravità di una misura iniqua adottata fin dal 2015, ma i cui decreti attuativi – rimasti a lungo nel cassetto - sono stati rispolverati quando il "buco" della sanità dopo la pandemia era ormai fuori controllo. Oggi questo "buco" in 8 anni è arrivato a quasi 5 miliardi. Perciò i timori dei riflessi sulla sopravvivenza delle aziende e sulla occupazione si fanno molto concreti, qualora si passasse alla riscossione del payback prorogato già tre volte, l’ultima però solo fino al 30 novembre 2023. Ma, oggi le aziende trovano sponda nel Tar del Lazio, che definisce come "le scelte legislative potrebbero risultare irragionevoli sotto molteplici profili" sollevando "la questione di legittimità costituzionale della normativa relativa al payback dei dispositivi medici, con riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 117 della Costituzione". Fifo Sanità Confcommercio, che rappresenta i fornitori di dispositivi medici, si è subito affrettata ad esprimere enorme soddisfazione in merito a tale pronuncia. "Finalmente – fa sapere il vice presidente Giacomo Guasone - la giustizia sta facendo il suo corso. Chiaramente dovremo capire cosa dirà la Corte Costituzionale in merito, ma se il Tar esprime già dei dubbi di legittimità vuol dire che qualcosa da approfondire e analizzare sul piano normativo c’è. Gli sforzi che stiamo facendo come fornitori di dispositivi medici sono disumani da più di un anno a questa parte. La Magistratura, però, sta colmando le inefficienze che la politica ha generato nel corso degli anni precedenti".

Alberto Greco