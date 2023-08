Dispositivo hi-tech rubato Nei guai un ricettatore

È stato trovato in possesso di un apparecchio elettronico di provenienza sospetta: grazie al prezioso intuito dei carabinieri è stato così possibile recuperare strumenti e attrezzature musicali rubate in un garage.

Nei guai è finito un 50enne, denunciato per il reato di ricettazione. L’episodio è avvenuto lunedì sera, quando i carabinieri hanno identificato appunto il detentore di un apparecchio elettronico sospetto, scoprendo come l’uomo fosse in possesso di altri strumenti musicali risultati asportati nei giorni precedenti da un garage di un condominio di Modena. I militari hanno collegato gli episodi rendendosi conto che si tratta dell’ennesimo oggetto rubato e in procinto di essere venduto.

I carabinieri sono riusciti a rintracciare anche il legittimo proprietario il quale, in vacanza, non si era ancora accorto di aver subito il furto del materiale dall’interno del suo garage. Tutta la refurtiva recuperata sarà restituita al legittimo proprietario una volta rientrato in città.

v.r.