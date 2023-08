Dissesti, famiglia isolata: "Servirà l’aiuto del governo"

A causa della violenta ondata di maltempo che ha travolto l’Appennino, provocando smottamenti e frane, a Montecreto una famiglia si ritrova isolata da due mesi. O meglio, un lembo di terra è rimasto aggrappato, ma non è percorribile con l’automobile e – soprattutto in vista dell’autunno e dell’inverno – non mancano così le preoccupazioni sul futuro. Attualmente, per risanare almeno in parte la ferita provocata dal maltempo, "è stata creata un’area di sicurezza dove lasciare le auto – conferma il sindaco Leandro Bonucchi – a trecento metri di distanza, raggiungibile a piedi. Loro vivono in una zona fuori dall’area urbana e in questo momento il tratto, che è franato, impedisce il passaggio dei veicoli ed è percorribile solo la striscia pedonale. Ci sentiamo periodicamente con questa famiglia: fortunatamente, hanno tutte le utenze e riescono ad essere autonomi, anche se questa situazione rimane un disagio. Come è chiaro, per mettere in atto interventi straordinari di questo tipo, bisognerà aspettare l’intervento del Governo. Ma noi intanto, in attesa, faremo il possibile per stargli accanto".