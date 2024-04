Distretto ceramico e prospettive

Il Distretto Ceramico si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza per coloro che sono attivamente alla ricerca di occupazione che offra reali prospettive di impiego. Si tratta di una iniziativa organizzata congiuntamente dai Centri per l’Impiego

di Sassuolo e di Scandiano, dove insiste una realtà produttiva che rappresenta una eccellenza industriale nel settore della ceramica. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Fiorano Modenese, avrà luogo il 18 aprile 2024 presso Casa Corsini a Spezzano di Fiorano Modenese. Sarà una giornata di orientamento al lavoro, finalizzata ad offrire occasioni a chi è alla ricerca di un’occupazione. Le persone presenti potranno infatti raccogliere informazioni

sulle opportunità di lavoro presenti sul territorio e di formazione con una particolare attenzione ed essere aiutati dagli operatori del Centro per l’Impiego ad utilizzare gli strumenti più efficaci per cercare lavoro. Si potranno inoltre conoscere i profili maggiormente ricercati dalle aziende partecipanti, effettuare colloqui con quelle di maggior interesse e consegnare loro il proprio Curriculum. Saranno, infatti, presenti aziende provenienti da diversi settori e zone del territorio di Sassuolo e Scandiano, che oltre a raccontare la propria mission ed organizzazione aziendale, presenteranno i profili ricercati, le competenze tecniche e personali maggiormente richieste in fase di selezione e incontreranno direttamente i candidati. Le persone interessate a partecipare devono preventivamente registrarsi online. Per maggiori informazioni

si suggerisce di consultare la pagina dedicata: https://www.agenzialavoro.emr.it/agenda/prossimi-appuntamenti.