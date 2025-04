Distretto ceramico, i sindaci: "Esportiamo l’85% dei prodotti, per noi è un colpo durissimo"

I dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump agitano anche il distretto ceramico. E i sindaci di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello, insieme al presidente della Provincia Fabio Braglia, lanciano l’allarme.

"Il nostro distretto è un’eccellenza internazionale che esporta oltre l’85 per cento della sua produzione ed è il fulcro di un sistema industriale che coinvolge la ceramica, la meccanica, la logistica, l’agroalimentare e l’automotive, oltre alla chimica: c’è – scrivono – grande preoccupazione per la decisione degli Usa, un colpo durissimo per le nostre imprese e per l’intero tessuto economico locale".

Temono, Luigi Zironi, Elisa Parenti, Matteo Mesini (nella foto) e Marco Biagini, una reazione a catena con effetti su tutto il sistema economico distrettuale, la cui competitività, messa a rischio da "decisioni commerciali arbitrarie", verrebbe penalizzata scaricando i costi della crisi anche, inevitalmente, "su lavoratori e famiglie, oltre che su un territorio che, ricordano i sindaci, ha costruito il proprio sviluppo sull’innovazione e sulla qualità".

"La nostra voce – si legge ancora sull’appello congiunto - vuole essere al fianco degli imprenditori. Le nostre aziende stanno già affrontando difficoltà senza precedenti determinati dal rialzo dei costi energetici e dalla pressione delle normative europee sulle emissioni".

Detto che anche lo scenario geopolitico – la crisi russo ucraina su tutte – e le problematiche post-covid che hanno ‘gonfiato’ i costi della logistica avevano già obbligato le imprese di casa nostra a fare i conti con una congiuntura complessa, resta da aggiungere come i dazi aggiungano problema a problemi. La combinazione di tali fattori, infatti, "rischia di mettere fuori mercato il distretto ceramico e molte altre realtà del Made in Italy. Se l’Europa non reagisce con determinazione, interi settori produttivi verranno sacrificati: già le forze sindacali hanno lanciato un appello alle istituzioni, alle forze politiche e alle associazioni d’impresa per affrontare insieme questa emergenza, ed unire le forze è essenziale per difendere l’occupazione e il futuro del nostro territorio".

Non basta, tuttavia, ad avviso dei sindaci di Braglia, chiedere all’Europa di intervenire: "la storia dimostra che il protezionismo, come i nazionalismi economici generano solo instabilità e recessione".

"Il Governo italiano – concludono i sindaci – ha il dovere di agire con determinazione. Non possiamo più permetterci di minimizzare: ci troviamoì infatti di fronte a un attacco diretto al nostro sistema produttivo che mette a rischio le nostre imprese e i posti di lavoro".