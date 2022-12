Distribuisce pasta ai senzatetto

"Ho ritrovato la magia del Natale, ho scoperto occhi pieni di gioia per qualche porzione di pasta al forno che è arrivata bollente nonostante i 50 chilometri di distanza. Missione Compiuta". Marco Adam Maraglino, originario di Massafra, in Puglia, ma ora residente a Pavullo, la notte di Natale si è messo in macchina in direzione Modena. Alla stazione dei treni e sotto il vicino porticato ha donato almeno trenta porzioni di cibo ad altrettanti senzatetto che si stavano riparando nella notte. "A Pavullo ho aperto un ristorante, ‘Da Mamma Lucia’, in onore di mia madre – spiega Marco –. La sera di Natale, finito di lavorare, sono partito con tre teglie di pasta ancora calda per portare il cibo a chi ne ha bisogno. Ho consegnato tutte la teglie, con del pane e per fare un brindisi della birra rigorosamente non alcolica, oltre a dell’acqua. E’ stato per me un piccolo gesto, mi sono sentito più ricco dentro".

Maria Silvia Cabri