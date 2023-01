Distrugge una vetrina, straniero denunciato

La Squadra Volante ha denunciato in stato di libertà un cittadino straniero di 49 anni, regolare sul

territorio nazionale per danneggiamento aggravato e ubriachezza.

Nel tardo pomeriggio di venerdì una pattuglia della Squadra Volante, è intrvenuta in via via Taglio, presso

un esercizio commerciale del centro storico dove è stata segnalata la presenza di un uomo in

stato di agitazione, che colpiva e infrangeva una delle vetrine mediante una bottiglia di vetro.

Alla

vista degli operanti l’uomo ha tentato di fuggire per le strade del centro ma è stato bloccato quasi subito dagli agenti intervenuti.